میزبان خارجی مجیدی و "محمد (ص)" هنوز مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، گزینه‌های متعددی برای گرفتن چندین صحنه باقیمانده این پروژه سینمایی مطرح است اما هنوز هیچ کشوری قطعی نشده و همچنین گمانه‌ها درباره ادامه فیلمبرداری در آفریقا نیز به نتیجه نهایی نرسیده است.

پیش‌بینی شده است صحنه‌های باقیمانده از فیلم "محمد (ص)" حدود یک هفته وقت گروه را نیاز دارد که به‌زودی این بخش از فیلم جلوی دوربین خواهد رفت و قطعا این بخش از فیلم در خارج از کشور فیلمبرداری خواهد شد. بخش خارجی "محمد (ص)" مربوط به ماجرای سپاه ابرهه و حمله فیل‌ها و ابابیل می‌شود.

فیلمبرداری سکانس های مربوط به ایران مدتی است به پایان رسیده است.

فیلمبرداری این فیلم در کرمان، عسلویه، شهرک سینمایی نور در حوالی شهر قم و ... صورت گرفته‌است. در این پروژه مذهبی-تاریخی که با حضور عوامل حرفه‌ای و شاخص خارجی و داخلی ساخته شد، بازیگرانی چون علیرضا شجاع نوری، مهدی پاکدل، محسن تنابنده، مینا ساداتی، ساره بیات و پانته‏آ مهدی‏نیا نقش‌آفرینی می‏‌کنند.

داستان فیلم سینمایی "محمد(ص)" از دوران جاهلیت و به هنگام تولد آخرین پیامبر خدا حضرت محمد (ص) آغاز شده و در 12 سالگی ایشان در اولین سفر به همراه عمویشان ابوطالب، به شام پس از رسیدن به صومعه بحیرا به پایان می رسد. بحیرا راهبی مسیحی است که درباره ظهور آخرین پیامبر به ابوطالب بشارت می‌دهد. این فیلم توسط موسسه سینمایی نورتابان تهیه می‌شود.

مجیدی تا کنون ساخت فیلم‌هایی چون "بید مجنون"، "رنگ خدا"، "باران"، "آواز گنجشکها"، "بچه های آسمان" و... را برعهده داشته است.