معنی ایجاد شغل در کشور مبهم است/ وام همیشه باعث شغل نمی شود

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص گفته رئیس جمهور مبنی بر ایجاد شش میلیون شغل در کشور اظهار کرد: بیکاری یکی از معضلات کشور است و هیچ دولتی به تنهایی نمی تواند این مشکل را حل کند و حل این مسئله مستلزم کمک و همکاری دولتهای قبل نیز بوده است.



وی افزود: بحث ایجاد شش میلیون شغل از منظری درست و از منظر دیگری غیر قابل قبول است. معنای شغل این است که هر کسی در طول هفته یک ساعت کار کند شاغل محسوب می‌شد و دولت هم این تعریف را در آمارهای خود لحاظ می‌کند با این روند شاید آماری که رئیس جمهور می دهد درست باشد اما قطعا شش میلیون شغل پایدار در چند سال گذشته در کشور ایجاد نشده است.



حسینی تصریح کرد: گرفتن وام های مختلف از بانکها نیز در آمارهای ارائه شده، ایجاد شغل به حساب می آید هر چند که در بیشتر موقع دریافت این وام ها به ایجاد شغل نمی انجام وب هب عبارتی بهتر دریافت وام لزوما باعث ایجاد شغل برای دریافت کننده نمی شود و در برخی موارد تنها مشکلات آن را اضافه می کند.



نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در واقعیت شاغل به کسی گفته می شود که شغل ثابتی داشته باشد و حقوق مشخصی دریافت کند که بتواند از عهده معیشت یک خانوده بر بیاید.



حسینی گفت: معنی ایجاد شغل در کشور همیشه با ابهاماتی مواجه بوده است که جا دارد در این خصوص این تعریف با دگرگونی و اصلاح مواجه شود تا آمارهای ایجاد شغل که از سوی دولتها، استانداران، فرمانداران و دستگاه اجرایی اعلام می شود واقعی تر شود.



عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه افزود: نباید به آمارهایی مانند ایجاد شش میلیون شغل دل خوش کنیم زیرا طبق آمارهای رسمی 5.3 میلیون بیکار در کشور وجود دارد و این در حالی است که تعداد افرادی که وارد بازار کار می شوند بسیار بیشتر از متقاضیان کار است.