پرونده وینگادا به CAS رفت/ اعتراض پرسپولیس به صلاحیت فیفا

به گزارش خبرگزاری مهر، پرونده اختلاف باشگاه پرسپولیس و نلو وینگادا را که پیش از این در فیفا مطرح بود و چندی پیش به صدور حکم اولیه انجامید، با اعتراض باشگاه پرسپولیس از این حکم در CAS پیگیری خواهد شد.

مصطفی شکری در این ارتباط به سایت رسمی باشگاه پرسپولیس گفت: ما پس از آنکه حکم اولیه صادر شد، از فیفا خواسته بودیم اصل حکم و مستندات پرونده را برای ما ارسال کند. مدت‌ها منتظر این مدارک بودیم که چندی پیش در اختیار باشگاه قرار گرفت. براساس مستنداتی که از سوی فیفا ارسال شد، لایحه‌ای را تنظیم کردیم که برای دیوان عالی داوری ورزش ارسال کردیم.

وی ادامه داد: البته در این مدت تلاش باشگاه براین بود که این مشکل به صورت توافقی حل شود. در این رابطه به توافق‌هایی نیز رسیدیم ولی در نهایت آقای وینگادا خواست که مشکل در مراجع قانونی حل شود. در حال حاضر همه اقدامات لازم هم انجام شده است.

شکری با اشاره به وارد شدن ایراد شکلی و ماهوی به حکم فیفا تصریح کرد: از نظر شکلی این ایراد را وارد کردیم که فیفا صلاحیت رسیدگی به این شکایت را نداشت، چون در قرارداد توافق شده بود، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف باشد. از نظر ماهوی هم به بعضی مستندات پرونده و همچنین مواردی که لحاظ نشده است ایراد وارد کردیم و از CAS خواستیم که این پرونده با یک قاضی مورد قضاوت قرار بگیرد.

وکیل باشگاه پرسپولیس خاطر نشان کرد: ایراد شکلی وارده از سوی باشگاه پرسپولیس مورد حساسیت فیفا قرار گرفت. آنها انتظار این مسئله را نداشتند و در نامه‌ای به CAS خواستند پرونده با سه قاضی بررسی گردد تا نماینده فیفا هم در آن حاضر شود. آنها نگران این مساله هستند که اگر ایراد شکلی باشگاه پذیرفته شود، صلاحیت آنها برای بررسی پرونده مشابه زیر سئوال برود. در نهایت CAS در نامه به باشگاه اعلام کرد؛ با وجود نظر فیفا، درخواست باشگاه پرسپولیس برای حضور یک قاضی پذیرفته شده است.

دکتر شکری در پایان اظهار داشت: CAS در نامه خود آورده است به محض پرداخت هزینه دادرسی پرونده به جریان می‌افتد که اگر ایراد ما درباره فیفا مورد قبول واقع شود، این هزینه از سوی فیفا به باشگاه پرسپولیس بر می‌گردد.