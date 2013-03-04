به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مسئولان برپایی این نمایشگاه با عباس معمارنژاد رئيس كل گمرك جمهوری اسلامی ايران در اداره گمرک برگزار شد.

همایون امیرزاده معاون فرهنگی ـ هنری، حسن اسفندمز معاون اجرایی و پشتیبانی، محمد اللهياری معاون امور نمایشگاهی و محمدرضا وصفی مسئول بخش بین‌الملل نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در این نشست حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر درباره رفع مشکلات احتمالی ورود و ترخیص آثار ناشران خارجی در اردیبهشت سال آینده پرداختند.

بر اساس مذاکرات صورت گرفته در این نشست، تعرفه گمرکی کتاب‌های خارجی که برای عرضه در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران وارد کشور می‌شوند، با تخفیف ویژه محاسبه خواهد شد.

بنا بر این گزارش، از آنجا که بخشی از ارزش افزوده و قیمت تمام شده کتاب، متاثر از تعرفه گمرک است، ضمن رعایت قوانین گمرکی، تمهیدات ویژه‌ای برای کاهش تعرفه ناشران خارجی که قصد حضور در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را دارند، در نظرگرفته خواهد شد.

بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 11تا 21 اردیبهشت ماه 1392 در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.