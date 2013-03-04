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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۰۶

در تماس تلفنی انجام شد؛

رایزنی پوتین و اولاند درباره بحران سوریه

رایزنی پوتین و اولاند درباره بحران سوریه

رئیسان جمهوری روسیه و فرانسه در یک تماس تلفنی، درباره همکاری دو کشور برای حل بحران سوریه گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  خبرگزاری رسمی سوریه(سانا) ، کاخ کرملین امروز دوشنبه اعلام کرد که "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه در تماسی تلفنی با "فرانسوا اولاند" همتای فرانسوی خود در خصوص همکاری دو کشور برای حل بحران سوریه با یکدیگر رایزنی کردند.
 
در بیانیه کاخ کرملین آمده است که این تماس تلفنی در راستای مذاکرات هفته گذشته روسای جمهور دو کشور درباره سوریه در جریان دیدار اولاند از مسکو انجام شده است.

گفتنی است "ولادیمیر پوتین" پس از دیدار هفته گذشته با "فرانسوا اولاند" همتای فرانسوی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک تاکید کرد که همکاریهای بین المللی این اجازه را به گروه های تروریستی نخواهد داد که از حوادث سوریه به نفع خود بهره برداری کنند.

کد مطلب 2011608

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