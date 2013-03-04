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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۵۸

بازسازی صحنه سرقت از طلافروشی های تهران

بازسازی صحنه سرقت از طلافروشی های تهران

سارقان مسلح طلافروشی های تهران صحنه سرقت های خود را فردا بازسازی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سه سارق خشن ساعت 10 صبح فردا به محل آخرین سرقت خود در مشیریه خیابان صالحی منتقل می شوند تا در حضور فرمانده انتظامی تهران بزرگ، رئیس پلیس آگاهی تهران و بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی نحوه دستبرد به طلافروشی پرستیژ را بازسازی کنند.

اعضای این باند، سه شنبه گذشته به این طلافروشی دستبرد زده و با تیراندازی هوایی حدود پنج کیلو طلا را به سرقت بردند. کارآگاهان پلیس آگاهی صبح روز پنج شنبه متهمان را در سه عملیات جداگانه دستگیر کردند.

دزدان مسلح در بازجویی ها به سرقت مسلحانه از دو طلافروشی در میدان شوش و محله فلاح اعتراف کردند. آنها همچنین شهریور امسال 116 سکه طلا را از یک زن در بلوار کشاوز سرقت کرده بودند.

 

کد مطلب 2011325

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