مردم ازدحام کردند؛ بازسازی صحنه سرقت مسلحانه ناتمام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز تعداد زیادی از اهالی مشیریه به تصور اینکه قرار است حکم اعدام سارقان مسلح اجرا شود در مقابل طلافروشی جمع شده بودند. سردار ساجدی نیا ، فرمانده انتظامی تهران بزرگ و سرهنگ محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران نیز در محل حاضر شده بودند.

ساعتی قبل سه سارق مسلح برای بازسازی صحنه سرقت ها به محل سرقت منتقل شدند که به دلیل ازدحام جمعیت و نبود فضای مناسب برای بازسازی صحنه سرقت ، دقایقی بعد از پیاده کردن آنها ، ماموران دوباره سه سارق مسلح را سوار ماشین کرده و به اداره آگاهی منتقل کردند.

جمعی از اهالی نیز از فرصت به دست آمده استفاده کرده و درباره مشکلاتشان با رئیس پلیس تهران صحبت کردند.

اعضای این باند، سه شنبه گذشته به طلافروشی پرستیژ در مشیریه دستبرد زده و با تیراندازی هوایی حدود پنج کیلو طلا را به سرقت بردند. کارآگاهان پلیس آگاهی صبح روز پنج شنبه متهمان را در سه عملیات جداگانه دستگیر کردند.

دزدان مسلح در بازجویی ها به سرقت مسلحانه از دو طلافروشی در میدان شوش و محله فلاح اعتراف کردند. آنها همچنین شهریور امسال 116 سکه طلا را از یک زن در بلوار کشاوز سرقت کرده بودند.