ارائه 2هزار و 300 بسته سرمایه گذاری در همایش فرصتهای سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر، امیر امینی در نشست خبری سومین نمایشگاه و همایش فرصتهای سرمایه گذاری در گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی که بعد از ظهر دوشنبه در ساختمان ارگ آزادی برگزار شد، گفت: در همایش سوم فرصتهای سرمایه گذاری وبگاه دائمی و بانک اطلاعات سرمایه گذاری به نشانی CITO.IR رونمایی می شود که عملکرد دولت نهم و دهم را در حوزه سرمایه گذاری به بازدیدکنندگان ارائه می کند.

وی بیان کرد: 7 پنل تخصصی درکنار این همایش برگزاری می شود که مهمترین آن پنل ها فرصت توسعه پایدار در تحریم، سرمایه گذاری در تاسیسات گردشگری و تامین زیر ساختها صنایع دستی میراث فرهنگی و بناهاست که 2 هزار متقاضی برای شرکت در این پنل ها تاکنون ثبت نام کرده اند.

امینی گفت: انتظار داریم 50 کشور در رتبه سفیر سرمایه گذار و وزیر گردشگری در این همایش شرکت کنند. همچنین 300 صنعتگر و هنرمند نیز حضور خواهند داشت.

معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی گفت: در همایش فرصت های سرمایه گذاری دوهزار و 300 فرصت و بسته سرمایه گذاری ارائه می شود که حجم سرمایه گذاری این بسته ها بالغ بر چهار هزار و 800 تومان و 71 میلیارد دلار سرمایه گذاری ارزی است.

وی ادامه داد: بیشترین بسته های ارائه شده در این همایش 623بسته سرمایه گذاری در مناطق گردشگری است. 319 بسته سرمایه گذاری مجتمع های بین راهی، 237 بسته بناهای تاریخی، 221 بسته در زمینه هتل ها و مراکز اقامتی و 94 بازارچه صنایع دستی به ترتیب بیشترین بسته های ارائه شده است.

وی بیان داشت: در این همایش مردم را با 1200 پروژه گردشگری در دولت نهم و دهم آشنا می کنیم که حجم سرمایه بالغ بر 4هزار و 100 میلیون تومان را شامل می شود.

امینی گفت: در سال 91 حدود 183 طرح سرمایه گذاری را به ارزش 29 هزار میلیارد ریال به بانکهای عامل معرفی کردیم. در مناطق محروم نیز 33 پروژه شناسایی شده است که 36 میلیارد تومان تسهیلات دراختیار آنها قرار داده می شود.