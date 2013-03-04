اختصاص 170 میلیارد ریال یارانه به 47 پروژه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریف ملک زاده در نشست خبری سومین نماشیگاه و همایش فرصتهای سرمایه گذاری درگردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی که بعد از ظهر دوشنبه در ساختمان ارگ آزادی برگزار شد، گفت: سازمان میراث فرهنگی این همایش را در سه بخش صنعت گردشگری صنایع دستی و میراث فرهنگی از 16 تا 18 اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاه های کشور برگزار می کند.

اتفاقات بزرگی در این حوزه رخ داده که برخی از آنها را اعلام می کنم به عنوان مثال در حوزه تسهیلات و تامین منابع در 4 حوز تحصصی فعالیتای خوبی انجام شده است. عملکرد سالهای گذشته سازمان نشان می دهد که طی سالهای 90 تا 91 ، 724 پروژه سرمایه گذاری دربخش گردشگری به بهره برداری رسیده که شامل 149 هتل ، 95 هتل آپارتمان، 85 پانسیون، 73 مهمانپذیر و 322 مجتمع بین راهی بوده است.

ملک زاده گفت: از سال 86 تا به حال از محل اعتبارات ملی تعداد 951 طرح گردشگری با مبلغ بیش از 85 هزار میلیارد ریال به بانکهای عامل برای احذ تسهیلات معرفی شد اند که در نتیجه تعداد 148 هزار تخت و 74 هزار اتاق به اتاقهای موجود اضافه خواهد شد.

وی گفت: در بخش منابع استانی از سال 86 تا به حال 930 طرح گردشگری با مبلغ سه هزار و 980 میلیارد ریال سرمایه گذاری موفق با اخذ تسهیلات بانکی شده اند که همگی این طرح ها به بهره برداری رسیده اند.

ملک زاده گفت: از سال 86 تا کنون از محل بنگاهای اعتباری زودبازده 170 میلیارد ریال یارانه به 47 پروژه به بهره برداری رسیده گردشگری، پرداخت شد. در حوزه سرمایه گذاری خارجی تا پایان سال 89 برای بیش از 26 طرح موافقت کلی به ارزش سه هزار و 342 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است.