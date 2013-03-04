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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۱۲

نوری نژاد:

پنجمین دوره مسابقات ملی سازه های ماکارونی در دانشگاه زنجان آغاز شد

پنجمین دوره مسابقات ملی سازه های ماکارونی در دانشگاه زنجان آغاز شد

زنجان - خبرگزاری مهر: دبیر برگزاری مسابقات سازه های ماکارونی دانشگاه زنجان گفت: پنجمین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی در دانشگاه زنجان با حضور 120 تیم آغاز به کار کرد.

جواد نوری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارهای اجرایی پنجمین دوره مسابقات سازه‎های ماکارونی دانشگاه زنجان از 5 ماه پیش آغاز شد که 118 تیم از 50 دانشگاه سراسر کشور در این دوره مسابقات شرکت کرده‏ اند.
 
وی ادامه داد: اعضای کمیته داوران از افراد با تجربه‎ای که سابقه اجرایی دارند و به این مسابقات مسلط هستند انتخاب شده‎اند. داوران این دوره از مسابقات دارای مقام‎های کشوری هستند و در تدوین آیین‎نامه و کنترل سازه‎ها تبحر ویژه‎ای دارند.
 
نوری نژاد با بیان اینکه مسابقات در سه دوره داوری می‌شوند، افزود: مرحله اولیه داوری کنترل مواد و مقررات آیین‎نامه‎ای بود که روز گذشته به پایان رسید، مرحله دوم هنگام بارگذاری و مرحله سوم داوری کنترل مصالح و سازه‎های شکسته است و مدت بارگذاری سازه‎های راندمانی 5 دقیقه و سازه‎های سنگین 6 دقیقه خواهد بود.
 
دبیر برگزاری مسابقات سازه های ماکارونی دانشگاه زنجان، افزود: این مسابقات علمی، تخصصی و فرهنگی است و همه کارهای اجرایی آن توسط دانشجویان و انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه زنجان است و اعضای هیئت داوران حمیدرضا غریبی، حمیدرضا نظری، اکبر بطحائی و امیدوار هستند.

 

کد مطلب 2011403

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