پنجمین دوره مسابقات ملی سازه های ماکارونی در دانشگاه زنجان آغاز شد

جواد نوری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارهای اجرایی پنجمین دوره مسابقات سازههای ماکارونی دانشگاه زنجان از 5 ماه پیش آغاز شد که 118 تیم از 50 دانشگاه سراسر کشور در این دوره مسابقات شرکت کرده اند.
وی ادامه داد: اعضای کمیته داوران از افراد با تجربهای که سابقه اجرایی دارند و به این مسابقات مسلط هستند انتخاب شدهاند. داوران این دوره از مسابقات دارای مقامهای کشوری هستند و در تدوین آییننامه و کنترل سازهها تبحر ویژهای دارند.
نوری نژاد با بیان اینکه مسابقات در سه دوره داوری میشوند، افزود: مرحله اولیه داوری کنترل مواد و مقررات آییننامهای بود که روز گذشته به پایان رسید، مرحله دوم هنگام بارگذاری و مرحله سوم داوری کنترل مصالح و سازههای شکسته است و مدت بارگذاری سازههای راندمانی 5 دقیقه و سازههای سنگین 6 دقیقه خواهد بود.
دبیر برگزاری مسابقات سازه های ماکارونی دانشگاه زنجان، افزود: این مسابقات علمی، تخصصی و فرهنگی است و همه کارهای اجرایی آن توسط دانشجویان و انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه زنجان است و اعضای هیئت داوران حمیدرضا غریبی، حمیدرضا نظری، اکبر بطحائی و امیدوار هستند.
زنجان - خبرگزاری مهر: دبیر برگزاری مسابقات سازه های ماکارونی دانشگاه زنجان گفت: پنجمین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی در دانشگاه زنجان با حضور 120 تیم آغاز به کار کرد.
جواد نوری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارهای اجرایی پنجمین دوره مسابقات سازههای ماکارونی دانشگاه زنجان از 5 ماه پیش آغاز شد که 118 تیم از 50 دانشگاه سراسر کشور در این دوره مسابقات شرکت کرده اند.
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