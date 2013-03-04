پنجمین دوره مسابقات ملی سازه های ماکارونی در دانشگاه زنجان آغاز شد

جواد نوری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارهای اجرایی پنجمین دوره مسابقات سازه‎های ماکارونی دانشگاه زنجان از 5 ماه پیش آغاز شد که 118 تیم از 50 دانشگاه سراسر کشور در این دوره مسابقات شرکت کرده‏ اند.



وی ادامه داد: اعضای کمیته داوران از افراد با تجربه‎ای که سابقه اجرایی دارند و به این مسابقات مسلط هستند انتخاب شده‎اند. داوران این دوره از مسابقات دارای مقام‎های کشوری هستند و در تدوین آیین‎نامه و کنترل سازه‎ها تبحر ویژه‎ای دارند.



نوری نژاد با بیان اینکه مسابقات در سه دوره داوری می‌شوند، افزود: مرحله اولیه داوری کنترل مواد و مقررات آیین‎نامه‎ای بود که روز گذشته به پایان رسید، مرحله دوم هنگام بارگذاری و مرحله سوم داوری کنترل مصالح و سازه‎های شکسته است و مدت بارگذاری سازه‎های راندمانی 5 دقیقه و سازه‎های سنگین 6 دقیقه خواهد بود.



دبیر برگزاری مسابقات سازه های ماکارونی دانشگاه زنجان، افزود: این مسابقات علمی، تخصصی و فرهنگی است و همه کارهای اجرایی آن توسط دانشجویان و انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه زنجان است و اعضای هیئت داوران حمیدرضا غریبی، حمیدرضا نظری، اکبر بطحائی و امیدوار هستند.



