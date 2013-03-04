به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی دقایقی پیش در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان در چارچوب رقابت‌های مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور با اشاره به شرایط این بازی اظهار داشت: فردا بازی حساس و مهمی مقابل ذوب‌آهن داریم، مهره‌های این تیم از بهترین مهره‌های ایران هستند و این تیم از نظر مهره‌ای یکی از بهترین تیم‌های کشور به شمار می‌رود .

وی ادامه داد: ذوب‌آهن تلفیقی از بازیکنان جوان و با تجربه به شمار می‌رود اما ما انگیزه بالایی مقابل ذوب‌آهن داریم و بعد از برد خود مقابل سایپا امیدوارم که در بازی به پیروزی برسیم؛ البته در این بازی‌ها شانس و اقبال هم کمک می‌کند ولی من بیشتر از اینکه به شانس و اقبال تکیه کنم، به بازیکنان خوبم تکیه می‌کنم.

سرمربی پرسپولیس در مورد شایعه اینکه گفته می‌شود پرسپولیسی‌ها برای پیروزی مقابل ذوب‌آهن در جام حذفی و شکست مقابل این تیم در لیگ برتر با ذوب‌آهن توافق کرده‌اند، تصریح کرد: این مسئله را به شدت تکذیب می‌کنم چون اولین بار است که این را می‌شنوم؛ مجموعه پرسپولیس و مدیران آن به دنبال فوتبال پاک هستند و هیچ مورد مشکوکی را در مدتی که پرسپولیس بودم، مشاهده نکردم و همه به دنبال کسب نتیجه و پیروزی در این بازی هستیم.

وی در مورد مصدومان تیمش بیان داشت: علی کریمی و مهدوی‌کیا پیش از این بازی مصدوم بودند اما فعلا اختصاصی تمرین می‌کنند؛ بنگر هم در اختیار کمیته انضباطی فدراسیون است و در بازی فردا به میدان نمی‌رود.

گل‌محمدی در مورد برنامه‌هایش برای بازی فردا ادامه داد: ما نمی‌توانیم استراتژی خود را قبل از بازی بگوییم ولی برای بازی فردا به بازیکنان تیم گفتم که چکار کنند؛ اولویت ما اول گل نخوردن و بعد گل زدن است؛ چهار مهاجم خوب داریم و اعتقاد دارم که ثبات در خطوط مختلف خود را باید حفظ کنیم؛ قاضی مصدوم بوده و زمان می‌برد که خوب شود اما کریم بازی‌های خوبی انجام داده و امیدوارم از قاضی در بازی‌های آینده بیشتر استفاده کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و پرسپولیس تهران در چارچوب رقابت‌های مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 فردا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.