  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۱۰

برای بازی با ذوب آهن؛

پرسپولیس با کریمی و مهدوی‌کیا راهی اصفهان شد

پرسپولیس با کریمی و مهدوی‌کیا راهی اصفهان شد

تیم فوتبال پرسپولیس امروز دوشنبه با 20 بازیکن راهی اصفهان شد. علی کریمی و مهدی مهدوی کیا هم سرخپوشان را برای بازی با ذوب آهن همراهی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار سرخپوشان برابر ذوب آهن از مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاه‌های کشور اسامی 20 بازیکن را برای سفر به اصفهان اعلام کرد که این اسامی به شرح زیر است:

نیلسون جونیور - رضا محمدی - علیرضا نورمحمدی - سید جلال حسینی - حسین ماهینی -مهرداد پولادی - امیرحسین فشنگچی- هادی نوروزی - رضا حقیقی - مارکو پروویچ - ولاتکو دانوسکی - غلامرضا رضایی - محمد قاضی - کریم انصاری‌فرد - محمد نوری - محمدرضا خانزاده -میثم نقی‌زاده - عادل کلاه‌کج - مهدی مهدوی‌کیا و علی کریمی.

تیم فوتبال پرسپولیس فردا (سه‌شنبه) از ساعت 15:30 در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برابر تیم ذوب آهن صف آرایی خواهد کرد.

کد مطلب 2011545

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها