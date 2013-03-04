به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار سرخپوشان برابر ذوب آهن از مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاههای کشور اسامی 20 بازیکن را برای سفر به اصفهان اعلام کرد که این اسامی به شرح زیر است:
نیلسون جونیور - رضا محمدی - علیرضا نورمحمدی - سید جلال حسینی - حسین ماهینی -مهرداد پولادی - امیرحسین فشنگچی- هادی نوروزی - رضا حقیقی - مارکو پروویچ - ولاتکو دانوسکی - غلامرضا رضایی - محمد قاضی - کریم انصاریفرد - محمد نوری - محمدرضا خانزاده -میثم نقیزاده - عادل کلاهکج - مهدی مهدویکیا و علی کریمی.
تیم فوتبال پرسپولیس فردا (سهشنبه) از ساعت 15:30 در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برابر تیم ذوب آهن صف آرایی خواهد کرد.
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