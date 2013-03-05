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۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۱۳

نایب رئیس کمیته ملی المپیک مطرح کرد:

اساسنامه کمیته المپیک به تغییرات اساسی نیاز نداشت/ باید تعامل می‌کردند

اساسنامه کمیته المپیک به تغییرات اساسی نیاز نداشت/ باید تعامل می‌کردند

نایب رئیس کمیته ملی المپیک باتاکید بر اینکه اساسنامه این کمیته نیاز به بازنگری و تغییر اساسی نداشت و باید حداقل اصلاحات در آن صورت می گرفت گفت: متاسفانه انتخابات کمیته المپیک را بی جهت به تاخیر انداخته اند و باید کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش در این خصوص با یکدیگر تعامل خوبی می داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر محمود خسروی وفا در نشست خبری پایان سال فدراسیون جانبازان و معلولین در خصوص اینکه آیا اساسنامه کمیته ملی المپیک نیاز به تغییر داشته و انتخابات این کمیته بی جهت به تاخیر نیفتاده است ضمن بیان مطلب فوق گفت: در نشست هم اندیشی که با اعضای مجمع کمیته المپیک داشتیم به تفاهم خوبی رسیدیم. به نظر من اساسنامه کمیته المپیک نیاز به بازنگری داشت اما نه تغییر اساسی و کمیته المپیک اساسنامه را بی جهت تغییر اساسی داد.

وی در همین خصوص افزود: این تصمیم کمیته المپیک اشتباه بود و باید حداقل اصلاحات در اساسنامه صورت می گرفت که البته این اصلاحات نیز باید زودتر از اینها انجام می شد تا در سالی که شاهد موفقیت ورزش ایران بودیم شاهد این نباشیم که در روزهای پایانی سال هنوز انتخابات کمیته المپیک به موقع برگزار نشده و شاهد نامه های متعدد IOC باشیم.

نایب رئیس کمیته ملی المپیک تاکید کرد: خواسته های IOC که در اجلاس کپنهاگ مطرح شد کاملا دموکراتیک بود و آنها خواستار اصلاح در اساسنامه کمیته ملی المپیک شده بودند آیا در NOC های  کشورهای مختلف شما سراغ دارید که اعضای آن دولتی نباشند. متاسفانه اشتباه ما این است که دولتی می نویسیم و می خواهیم دموکراتیک عمل کنیم.

خسروی وفا تاکید کرد: مگر در کشورهایی مانند چین ، قطر و... غیر از مسائل حکومتی خود برای حضور در المپیک هاعمل می کند در این خصوص باید کمیته المپیک باید در این خصوص کمیته المپیک و وزارت ورزش با یکدیگر تعامل خوبی می داشتند.

کد مطلب 2012009

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