دکتر سید ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این شیوه‌نامه تمام شهریه مربوط به پذیرش دانشجوی مازاد دوره‌های شبانه کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سراسری، دوره‌های مجازی دانشگاه‌های دولتی، دوره‌های مجازی دانشگاه‌های غیر انتفاعی، شهریه دانشجویان موسسات غیرانتفاعی در دوه‌های مختلف آموزشی علوم انسانی، فنی مهندسی، کشاورزی، هنر و علوم پایه همه تعیین شده است.

وی ادامه داد: سعی کرده‌ایم در این شیوه نامه با توجه به هزینه های موجود و شرایط اقتصادی افزایش متعادلی را برای شهریه ها پیشنهاد کنیم و طوری عمل کنیم که دانشگاه‌ها بتوانند به نحو مطلوبی خدمات لازم را به دانشجویان ارایه دهند.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی یادآورشد: تغییرات معقولی را در این شیوه نامه پیشنهاد کرده ایم در صورتی که قبول شود، ابلاغ خواهد شد .