صادقی: افزایش دسترسی به اطلاعات جای مطالعه عمیق را گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن صادقی عصر شنبه در آیین افتتاح یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان، با اشاره به وضعیت مطالعه در کشور اظهار کرد: میزان مطالعه کتاب‌های غیردرسی بر اساس آمارها و شاخص‌های موجود در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و برای افزایش سرانه مطالعه باید برنامه‌ریزی جدی و هدفمند انجام شود.

وی با بیان اینکه گسترش دسترسی به اطلاعات لزوماً به معنای افزایش عمق مطالعه نیست، افزود: در شرایط کنونی، حجم اطلاعات در دسترس مردم افزایش یافته، اما فرصت و تمایل به مطالعه عمیق کاهش پیدا کرده است؛ موضوعی که می‌تواند به یکی از چالش‌های فرهنگی جامعه تبدیل شود.

استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی وضعیت کتاب‌خوانی در جامعه تصریح کرد: با وجود فعالیت کتابخانه‌های عمومی در نقاط مختلف استان و عضویت بیش از ۸۰ هزار نفر در شبکه کتابخانه‌های عمومی زنجان، باید بررسی شود که چرا استقبال از کتاب و مطالعه با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

صادقی با طرح این پرسش که چه عواملی موجب کاهش استقبال مردم از کتاب شده است، خاطرنشان کرد: این موضوع باید به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو در نمایشگاه کتاب تبدیل شود تا صاحب‌نظران، فعالان فرهنگی و برگزارکنندگان بتوانند با بررسی ابعاد مختلف مسئله، راهکارهای عملی برای تقویت فرهنگ مطالعه ارائه کنند.

وی با اشاره به جایگاه دانش، خردورزی و اندیشه در فرهنگ ایرانی، کاهش عمق مطالعه در عصر دیجیتال را مسئله‌ای قابل تأمل دانست و گفت: باید ضمن شناخت آسیب‌های فرهنگی ناشی از تحولات دیجیتال، زمینه‌ای فراهم شود که مطالعه به فعالیتی لذت‌بخش و بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شود.

استاندار زنجان همچنین بر ضرورت اصلاح نگرش نظام آموزشی و تربیتی نسبت به کتاب‌خوانی تأکید کرد و افزود: تقویت علاقه به مطالعه و ایجاد تغییر در شیوه‌های آموزش، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در نهادینه‌کردن فرهنگ کتاب‌خوانی، به‌ویژه در میان نسل‌های جدید، مؤثر باشد.

صادقی تسهیل دسترسی اقتصادی و جغرافیایی مردم به کتاب را از اهداف مهم یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان برشمرد و اظهار کرد: کاهش موانع اقتصادی خرید کتاب از طریق اختصاص یارانه مستقیم، ایجاد تحول در فرایند متمرکز خرید و فروش کتاب و فراهم‌کردن امکان دسترسی مردم مناطق مختلف استان به منابع مطالعاتی، از جمله رویکردهای این دوره از نمایشگاه است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت همکاری با کتاب‌فروشان و فعالان این حوزه گفت: تقویت مشارکت مجموعه‌های مرتبط با صنعت نشر و ترویج فرهنگ نذر کتاب می‌تواند به گسترش دسترسی عمومی به کتاب کمک کند و زمینه بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از ظرفیت‌های فرهنگی را فراهم آورد.

خیرین برای تسهیل دسترسی مردم به کتاب وارد میدان شوند

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ کتاب‌خوانی در کنار گسترش فضای مجازی، خواستار مشارکت خیرین و نیکوکاران برای کاهش هزینه دسترسی مردم به کتاب و حمایت از ناشران شد.

نبی‌الله محمدی قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد فرهنگی اظهار کرد: پس از هشت سال وقفه، برگزاری دوباره نمایشگاه کتاب فرصتی ارزشمند برای مردم استان فراهم کرده است تا از نزدیک با آثار ناشران مختلف آشنا شوند و به منابع متنوع مطالعاتی دسترسی پیدا کنند.

وی با اشاره به گسترش استفاده از فضای مجازی افزود: توسعه فناوری‌های ارتباطی و افزایش حضور مردم در فضای مجازی نباید موجب فاصله گرفتن جامعه از کتاب شود؛ چراکه کتاب همچنان جایگاه ویژه‌ای در انتقال دانش، تعمیق آگاهی و ارتقای سطح فکری جامعه دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت حفظ ارتباط مستمر با کتاب تصریح کرد: ناشران آثار و مقالات معتبر و ارزشمندی منتشر می‌کنند، اما کتاب فیزیکی به دلیل ویژگی‌ها و جایگاه خاص خود همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است و نباید از نقش آن در رشد علمی و فرهنگی جامعه غافل شد.

محمدی با اشاره به حضور روحانیون و اهل علم در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب زنجان ادامه داد: اهل علم به‌خوبی از اهمیت مطالعه و جایگاه کتاب در توسعه فکری و فرهنگی جامعه آگاه هستند و فاصله گرفتن از کتاب می‌تواند در آینده مشکلاتی را به دنبال داشته باشد.

وی در ادامه، مشارکت خیرین و نیکوکاران را یکی از ظرفیت‌های مؤثر برای گسترش فرهنگ مطالعه دانست و گفت: از افرادی که علاقه‌مند به فعالیت‌های فرهنگی و حمایت از کتاب‌خوانی هستند، دعوت می‌کنیم با هماهنگی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، در این زمینه مشارکت کنند و برای تسهیل دسترسی مردم به کتاب هزینه کنند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: خیرین می‌توانند با همکاری دستگاه‌های اجرایی و ناشران، زمینه عرضه بخشی از کتاب‌ها با قیمت مناسب‌تر را فراهم کنند تا اقشار بیشتری از جامعه امکان خرید و مطالعه کتاب را داشته باشند.

محمدی تأکید کرد: هم‌افزایی میان خیرین، ناشران و دستگاه‌های فرهنگی می‌تواند گامی مؤثر در حمایت از تولیدات مکتوب، تقویت فرهنگ مطالعه و فراهم کردن فرصت برابر برای بهره‌مندی مردم از منابع علمی و فرهنگی باشد.

یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان با شعار «بخوانیم برای ایران» از روز شنبه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کاسپین زنجان آغاز به کار کرده است و تا ۲۴ مهرماه با حضور حدود ۳۰۰ ناشر و عرضه نزدیک به ۲۰ هزار عنوان کتاب ادامه خواهد داشت.