هشدار امنیتی آمریکا و انگلیس به شهروندان خود در ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، پس از هدف قرار گرفتن فرودگاه ملک خالد در ریاض، سفارت آمریکا در عربستان سعودی در بیانیه ای اعلام کرد: ما از حملات به فرودگاه ملک خالد در ریاض مطلع هستیم.

در بیانیه صادره از سوی سفارت آمریکا در ریاض در این ارتباط اضافه شده است: قویا به شهروندان خود توصیه می‌کنیم که از آنجا دوری کنند.

به گزارش الجزیره، سفارت انگلیس در ریاض نیز در بیانیه ای اعلام کرد: ما به اتباع خود توصیه می‌ کنیم که در پی وقوع حادثه جدی در فرودگاه بین‌ المللی ملک خالد، از حضور در آنجا خودداری کنند.

این در حالیست که خبرگزاری رویترز ساعاتی پیش به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که صدای انفجاری مهیب در فرودگاه ریاض شنیده شده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز به نقل از مقامات منطقه‌ای، از وقوع حمله‌ای جدید به فرودگاه بین‌ المللی ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان سعودی خبر داد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از مقامات منطقه‌ای اضافه کرد که فرودگاه بین‌ المللی ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان سعودی تخلیه و پروازهای آن نیز متوقف شده است.

داده‌های «فلایت‌رادار» (FlightRadar) نشان می داد که در پی توقف کامل تردد هوایی، تمامی پروازهای عازم فرودگاه ریاض در حال تغییر مسیر و دور شدن از آن هستند.

این داده ها نشان می دادند که شمار پروازهای لغوشده در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض از بامداد امروز به ۲۲۱ مورد رسیده است.