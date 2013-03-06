رشد 15 درصدی ترانزیت در 11 ماهه امسال

شهريار افندي‌زاده در گفتگو با مهر با بیان اینکه در 11 ماهه امسال 9 ميليون و 722هزار تن انواع كالاهاي نفتي و غيرنفتي از جاده های کشور ترانزیت شده است، گفت: این رقم برابر با 92 درصد از طريق جاده و 797 هزار تن معادل 8 درصد از طريق راه‌آهن ترانزيت شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ترانزيت جاده‌اي 16 درصد افزايش نشان می دهد.

نماينده ويژه دولت در امر ترانزيت با اشاره به اینکه 4 ميليون و 342 هزار تن از كالاهای ترانزيت شده مواد نفتي بوده است، اظهار داشت: 6 ميليون و 178 هزار تن از این کالاها مواد غيرنفتي بودند كه بخش عمده ای آن مواد سوختی، انواع پنبه، كالاهاي ساختمانی، لوازم خانگی، وسايل نقليه باري و مسافری بوده است.

وی افزود: در مجموع در 11 ماهه ابتدای امسال، بيش از 10 ميليون و 520هزار تن كالا از كشور ترانزيت شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 15 درصد افزايش را نشان می دهد.

افندی زاده در خصوص ترانزيت خروج كالا از كشور، تصریح کرد: بندر امام خمینی با 2 ميليون و 892 هزارتن برابر با 27 درصد در رده نخست و پس از آن مرزهاي بندرعباس، باشماق، لطف‌آباد و سرخس در رده‌هاي بعدی قرار دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی بندرعباس را با 3ميليون و 305 هزار تن معادل 31 درصد فعال‌ترين مرز در زمينه ترانزيت ورود كالا در کشور عنوان کرد و گفت: مرزهای پرويزخان، بازرگان، باشماق و سرخس در رده‌هاي بعدی فعال ترین مرزهای ترانزتیتی قرار دارند.

نماینده دولت در امر ترانزیت افزود: بيشترين حجم تردد كاميون‌های ترانزيتي از مبدا عراق به مقصد امارات بوده است که بر این اساس از 476 هزار دستگاه تعداد سفر كاميون‌هاي حمل كننده كالاهاي ترانزيتي، 272 هزار دستگاه برابر با 57 درصد از سوی كاميون ايرانی و مابقي از سوی کامیون های دیگر کشورها حمل شده است.