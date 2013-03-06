نماینده بویراحمد و دنا انتصاب نماینده ولی فقیه درکهگیلویه و بویراحمد را تبریک گفت

به گزارش خبرنگار مهر، متن پیام غلام محمد زارعی به شرح ذیل است:

حضرت آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی (دام عزه)

نماینده محترم ولی فقیه در استان کهگیلویه وبویراحمد

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با اهدای سلام و تحیت، ضمن تکریم و گرامیداشت یاد و خاطره عزیز سفر کرده عالم مجاهد، فقیه عالیقدر، حضرت آیت الله ملک حسینی (ره) نماینده فقید مردم کهگیلویه وبویراحمد درمجلس خبرگان و نماینده ولی فقیه در استان، انتصاب شایسته جناب عالی که بحمدالله به زیور علم و عمل آراسته و از درایت و روحیه ابتکار برخوردار می باشید، از سوی رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) به عنوان نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه وبویراحمد را تبریک و تهنیت می گویم.

شکی نیست که انتصاب جنابعالی از جانب مقام معظم ولایت امر مسلمین جهان نشانی آشکار از احراز علم و بصیرت و صبر و استقامت و سایر اوصاف نیک و ستودنی شما و جلوه‌گر توجه و عنایت، مهر و محبت و بزرگواری معظم‌له نسبت به مردم شریف و خونگرم و ولایتمدار این استان است.

به خواست خداوند بزرگ آمادگی خود و مردم شریف و متدین استان کهگیلویه وبویراحمد برای همکاری و بهره مندی از رهنمودهای جنابعالی برای تحقق بخشیدن به اوامر مقام معظم رهبری اعلام می نمائیم.

یقینا حضور با برکت جنابعالی در کهگیلویه وبویراحمد علاوه بر آنکه خیرات و برکات فراوان برای همه اهالی شریف و عزیز استان در پی خواهد داشت، مسئولان ادارات ودستگاههای اجرایی را از مشاوری امین و مجرب بهره مند خواهد نمود تا با استفاده از هدایتها و رهنمودهای جنابعالی و در سایه همدلی و همکاری بیش از پیش ، به خدمت خالصانه مردم همت گمارند و از انفاس معنوی شما برای کسب کمالات والای انسانی و جلب رضایت الهی برخوردار شوند.

توفیقات جنابعالی را در خدمت به اسلام عزیز و انقلاب شکوهمند اسلامی و مردم شریف ومتدین کهگیلویه وبویراحمد ، از خداوند متعال مسئلت می نمایم و امیدواریم تحت توجهات حضرت بقیه الله الاعظم (عج) موفق ومنصور باشید.