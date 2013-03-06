دانشجویان پسر بیشتر دچارافت تحصیلی می شوند / عواملی درونی افت تحصیلی

دکتر حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افت تحصیلی و دلایل آن در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی گفت: افت تحصیلی یک عامل ندارد بلکه عوامل مختلفی دست به دست هم می دهند تا افت تحصیلی رخ دهد.

وی ادامه داد: اما اگر بخواهیم به عوامل اصلی آن اشاره کنیم چالش و درگیری های فرد با خود و مسائل شخصیش اولین عامل افت تحصیلی است.

رئيس مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبايي اعلام کرد: چالش فرد با مسایل روحی روانی مانند استرس، افسردگی، نا امیدی همه زمینه ساز می شود و از طرفی هم درس‌ها سخت شده و دانشجو درس نمی خواند و دچار افت تحصیلی می شود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین می توان گفت، افت تحصیلی یک سری عوامل درونی دارد و یک سری عوامل بیرونی که عوامل درونی به فرد و عوامل بیرونی به سازمان و اجتماع باز می گردد.

سلیمی از عوامل درونی افت تحصیلی، به کم رویی، بی انگیزی به درس، اضطراب و از عوامل بیرونی آن به نوع استاد، نوع برخورد استاد، نوع محتوای درس، نوع دانشکده و چند مورد دیگر اشاره کرد.

پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروطی توسط مرکز مشاوره

وی به برنامه‌های مرکز مشاوره برای دانشجویانی که دچار افت تحصیلی شده اند، اشاره کرد و گفت: لیست دانشجویان مشروطی، دانشجویانی که بیش از دو ترم مشروط شده اند از آموزش دانشکده ها جمع آوری شده و با آنها تماس برقرار می شود و پس از بررسی وضعیت این دانشجویان به بخش‌هایی که می شود به آنها کمک کرد معرفی می شوند.

رئيس مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبايي در مورد اینکه افت تحصیلی بین دانشجویان دختر بیشتر است یا پسران دانشجو گفت: دانشجویان پسر بیشتر دچار افت تحصیلی می شوند.