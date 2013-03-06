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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۴۱

در اعتراض به حوادث پاكستان/

دروس حوزه شنبه تعطيل است/برگزاري تجمع توسط طلاب

دروس حوزه شنبه تعطيل است/برگزاري تجمع توسط طلاب

دروس حوزه در اعتراض به حوادث پاكستان شنبه تعطيل است.

مسئول دفتر آيت الله مكارم شيرازي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سخنان آيت الله مكارم شيرازي در درس خارج فقه عنوان داشت: دروس حوزه روز شنبه تعطيل است.

تراب علي دولتمند عنوان كرد: اين تعطيلي در اعتراض به حوادث اخير پاكستان صورت گرفته است.

يادآور مي شود : آيت الله ناصر مكارم شيرازي صبح امروز در درس خارج فقه كه در مسجد اعظم قم برگزار شد طي سخناني كشتار شیعیان پاکستان در حادثه تروریستی کراچی را شدیدا محکوم کرد و با بیان اینکه این حادثه تروریستی جنایتی بزرگ است، گفت: چندی قبل در کویته از سوی وهابیون تکفیری جنایتی بزرگ به وقوع پیوست و عده زیادی به خاک و خون کشیده شدند و اخیرا نیز در کراچی آن جنایت بزرگ را آفریدند که منجر به زخمی و کشته شدن صدها نفر شد.

اين مرجع تقليد با اشاره به این که ما نمی‌توانیم در قبال این مسئله سکوت کرده و آن را محکوم نکنیم، از تصمیم مراجع تقلید و مدیران حوزه‌های علمیه برای تعطیلی روز شنبه کلیه دروس سطوح مختلف حوزه علمیه قم و از برگزاری اجتماع بزرگ اعتراض آمیز حوزویان در مسجد اعظم خبر داد.
 

کد مطلب 2012987

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