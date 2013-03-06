انجام سرمایه گذاریهای کلان در حوزه گردشگری گلستان/ سرمایه گذاری خارجی دور زدن تحریمهاست

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه گردشگری استان با اشاره به اینکه نمایشگاه وهمایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری، فرصتی برای توسعه صنعت گردشگری گلستان است گفت: غرفه های صنایع دستی از جمله فرش دستباف، گبه و گلیم، منبت، لباس قزاق و ترکمن، البسه دارای مهر اصالت استان و غرفه های طبیعت گردی و میراث فرهنگی استان همچنین غرفه ای از هتل های کانیار، بوتانیک- پارتیا و ستاد سرمایه گذاری استان، اقلام و بسته های سرمایه گذاری خود را ارائه می دهند.

وی ادامه داد: همان گونه که طي سال هاي اخير با اثبات گردشگر پذير بودن استان توانستيم سرمايه گذاران بسياري را به اين منطقه جذب کنيم، با نمايش سرمايه گذاري هاي خوب و موفق انجام گرفته نيز مي توانيم اين حوزه را در گلستان گسترش دهيم.

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اين همايش را فرصت خوبي براي جلب نظر مشارکت کنندگان و سرمايه گذاران جديد خواند و گفت: نمايش توسعه چشمگير تاسيسات گردشگري در تمامي شهرها، روستاهاي هدف و مناطق نمونه گردشگري اين استان مي تواند نظر مثبت و اعتماد بسياري از علاقه مندان به سرمايه گذاري را جلب کند.

عباسی درادامه افزود: بسته ها و فرصت های سرمایه گذاری و توانمندی های گردشگری و سرمایه گذاری این استان درقالب 55 بسته سرمایه گذاری به فارسی و انگلیسی و همچنین روستاهای هدف گردشگری و جاذبه های طبیعی و تاریخی و صنایع دستی استان گلستان، شناسنامه های مناطق نمونه گردشگری و بروشورهای معرفی جاذبه های توریستی و گردشگری و همچنین cd معرفی جاذبه های گردشگری استان به زبان انگلیسی وفارسی و همچنین بسته های سرمایه گذاری ستاد سرمایه گذاری استان و... در این نمایشگاه معرفی شده و شرکت های سرمایه گذاری، شرکت تعاونی های فعال صنایع دستی در امر صادرات حضور فعالی دراین نمایشگاه بین المللی دارند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با ارائه بسته های سرمایه گذاری و پروژه هاي گردشگري استان در این همایش بین المللی حجم قابل توجهي از اين فرصت ها مبادله شده و ضمن گسترش صنعت گردشگری در این منطقه شاهد شکوفایی و رونق بیش ازپیش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری و درآمدزایی در نگارستان ایران باشیم.

سرمایه گذاری خارجی دور زدن تحریمهاست

دبیر مجمع نمایندگان گلستان گفت: سرمايه گذاري خارجي در حوزه ميراث فرهنگي دور زدن تحريم ها است

سيدعلي طاهري گفت: مهمترين مزيت برگزاري همايش و نمايشگاه بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، دور زدن تحريم ها و دعوت از سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري در حوزه ميراث فرهنگي است.

وی با بيان اينکه حضور سرمايه گذاران خارجي و استقبال آنان از فرصت هاي پيش رو نشان از ثبات سرمايه گذاري در کشور و جذب گردشگر خارجي است، اظهار داشت: فراهم کردن حضور سفيران 22 کشور و آشنايي آنان با ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايران، فرصت سرمايه گذاري و درآمدزايي مناسبي را به اين حوزه اختصاص مي دهد.

وي با اشاره به اين نکته که ورود هر گردشگر خارجي زمينه اشتغال براي 10 نفر را فراهم مي کند، يادآور شد: ورود گردشگران خارجي و ساخت جايگاه هاي گردشگري ضمن معرفي جاذبه هاي توريستي و تاريخي ايران فرصت اشتغالزايي مناسبي را در مناطق محروم و تاريخي مهيا مي کند.

سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس ديگر مزيت برگزاري اين همايش را صدور پيام انقلاب به ساير کشورها دانست و افزود: حضور سفيران و نمايندگان رسمي 22 کشور فرصت مناسبي براي ارائه چهره واقعي انقلاب در مقابل سياه نمايي رسانه هاي استکباري است، زيرا حضور گردشگران خارجي به عنوان سفيران ايران در کشور خودشان بهترين فرصت انتقال پيام براي معرفي فرهنگ، تاريخ ، تمدن و صنايع دستي ايران اسلامي را فراهم مي کند.

معاون عمرانی استانداری گلستان ورئیس کارگروه گردشگری گلستان گفت: برگزاري همايش ها و نمايشگاه هاي فرصت هاي سرمايه گذاري مي توانند انگيزه‏اي براي جذب بيش از پيش سرمايه گذاران به حوزه گردشگري باشد.

عبدالرضا دادبود درادامه با اشاره به اینکه این همایش و نمایشگاه می تواند فرصتي براي توسعه گردشگري استان می باشد،افزود: سرمایه گذاری در بخش گردشگري براي سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي به عنوان يک فرصت مناسب تلقي خواهد شد و با ورود به اين بخش ضمن تحقق اهداف ملي در زمينه ايجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصاد ملي، منافع سرشاري را نيز نصيب خود خواهند کرد.

وی صنعت گردشگري را مجموعه‌اي از ارائه کنندگان خدمات شامل دفاتر خدمات مسافرتي و تورگرداني، عاملا‌ن حمل و نقل هوايي، ريلي، جاده‌اي و دريايي، هتل‌ها، مهمان‌سراها و مهمان‌پذيرها، متصديان جاذبه‌هاي گردشگري، رستوران‌ها، فروشگاه‌هاي محصولا‌ت صنايع دستي، اقلا‌م سوغاتي ‌و ساير اقلا‌م مورد علا‌قه گردشگران عنوان کرد که عمده تأمين‌کنندگان اين خدمات در بخش خصوصي فعاليت دارند و دستگاه‌هاي دولتي مرتبط با آنها تلا‌ش مي‌کنند تا ضمن کاهش تصدي‌گري، به امور برنامه ريزي توسعه و مديريت خدمات گردشگري بپردازند.