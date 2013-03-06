45 دستاور تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر ، جهانگیر پرهمت، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی صبح امروز در مراسم رونمایی از 45 دستاور تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان و پژوهشگران موسسات تحقیقات کشور برگزار شد، در رابطه این دستاورها گفت: 17 مورد از این تحقیقات مربوط به حوزه زراعی و باغی، 4 مورد در زمینه دام و آبزیان، 12 مورد فنی، مهندسی و بیوتکنولوژی، 7 مورد گیاه پزشکی و 5 مورد در زمینه منابع طبیعی هستند.

وی ارقام به دست آمده در حوزه زراغی و باغی را مربوط به آفتاب گردان، جو، گندم، چغندرقند، دانه‌های روغنی و ذرت عنوان کرد و ادامه داد: دانش فنی انتقال مرجانها به صورت زنده برای حفظ اکوسیستم در معرض خطر، دانش فنی بیوتکنیک تکثیر و پرور ماهی صافی گونه، دانش فنی تولید ماهی تیلاپیای تک جنسیتی، ایجاد بانک DNA از ذخایر ژنتیکی گونه های دامی در خطر انقراض، دانش فنی تولید پودر خرما، دانش فنی تولید زنبور تک جنسی، دانش فنی پیش بینی خشکسالی ، معرفی روش جدید فناوریهای هسته ای در برآورد نرخ فرسایش و رسوب گذاری، معرفی ارقام و کلن‌های جدید صنوبر برای جنگل کاری از جمله دستاوردهای تحقیقات انجام گرفته در بخشهای مذکور است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی صرفه جویی 10 درصدی در هزینه های برداشت و کاشت ذرت و صرفه جویی در مصرف آب را از جمله نتایج دستیابی به ارقام جدید ذرت عنوان کرد و گفت: با شش اقدام مهمی که انجام گرفته است، در مدت زمان 3 سال میزان تولید برنج به بیش از 600 تن افزایش می یابد که این امر باعث خودکفایی کامل کشور در امر تولید برنج و نیاز داخل می شود.

به گفته وی، 1200 مرکز تحقیقاتی به عنوان زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی برای دستیابی به محصولات استراتژیک و محصولات مزیت نسبی در حال فعالیت هستند که در این میان 8500 طرح تحقیقاتی در حوزه منابع طبیعی و کشاورزی در دست بررسی است.

در پایان این مراسم، از محققان وپژوهشگران نمونه تقدیر شد.