به گزارش خبرگزاری مهر غلامحسین الهام سخنگوی هیئت دولت در پایان جلسه امروز هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره مصوبات امروز دولت گفت: ما در جلسه امروز هیئت دولت با حضور رئیسجمهور چند نشان خدمت داشتیم که یکی از آنها به آقای صفری سفیر ایران در کشور چین به دلیل خدمات ایشان در حوزه سیاست خارجی و امور دیپلماتیک اهدا شد.
وی افزود: همچنین اعطای دو نشان خدمت به آقایان سردار مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی و جناب آقای افندیزاده معاون وزارت مسکن را و شهرسازی تصویب شد.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه نشان فرهنگ به اسفندیار مشایی اعطا خواهد شد گفت: دولت نشانها را تصویب میکند و بعدا به پاس خدماتی که انجام شده است، در مراسمی نشانها به افراد اعطا میشود.
وی با انتقاد شدید از تشبیه احمدی نژاد به بنی صدر گفت: آنها که سن شان میرسد و شاهد بودند هیچ شباهتی بین این دو نمیبینند چرا که بنیصدر در خارج از کشور فعالیت میکرد و به تعبیر حضرت امام راحل مردم شهید رجایی را از زندان نخستوزیر کردند و آقای بنیصدر از خارج رئیسجمهور شد.
وی افزود: آقای احمدینژاد در تمام دوران پیش و پس از انقلاب و در طول دوران ریاست جمهوری عمر خود را صرف خدمت به مردم و حضور در این مناطق کرده است.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه آقای احمدینژاد رویکردهای فرهنگی برخواسته از انقلاب دارد ادامه داد: آقای بنیصدر رویکردهای ملیگرایانه داشت و در جوانی به سمت جبهه ملی متمایل بود، آقای احمدینژاد اساسا خصلتهای بنی صدر را ندارد، آقای بنیصدر آقازاده بود و از خانوادههای شناخته شده قبل از انقلاب بود اما آقای احمدینژاد آهنگرزاده است و از دل مردم و تودههای مردم بیرون آمده است.
الهام با تاکید بر اینکه احمدینژاد هیچ گاه در برابر قانون نایستاده است گفت: تفسیر وی از قانون به حدی محکم است که در بعضی جاها به رغم اینکه میگفتند احمدینژاد غیر قانونی کار میکند شورای نگهبان نظرات ایشان را درست تشخیص داد و لذا بعضی از مصوبات به مجمع تشخیص رفت و رفتن یک مصوبه به مجمع نشان داد این مصوبه اساسا با قانون اساسی مغایر نیست.
وی ادامه داد: در هر مقطعی که شما نگاه می کنید پیوند احمدینژاد با نهادهای انقلابی بسیار محکم بوده است و اساسا با هیچ دورهای از ریاست جمهوریهای گذشته قابل مقایسه نیست ، اما بنیصدر به طور اساسی با نهادهای انقلابی تعارض داشت.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه هیچ تشابهی بین این دو نمیبینم گفت : من صحنههای 14 اسفند را دیدهام. دوران بنیصدر را تماما لمس کردم و از کسانی بودیم که در مقابل وی ایستادیم.
الهام با نقل خاطرهای از واقعه 14 اسفند گفت: در روز 15 اسفند ماه مقام معظم رهبری خطیب نماز جمعه بودند و بر این نکته تاکید کردندکه هیچ کس نباید علیه رئیسجمهور موضع بگیرد.
وی افزود: الان هم ایشان بر این نکته تاکید کردند که باید در کشور وحدت و آرامش حاکم باشد. آیا جایز است که با این شبیهسازی یک سناریوی تخریبی شکل بگیرد. انصافا انصاف نیست.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه هیئت دولت با تصویب مصوبهای امکان دیدارهای خارجی را برای آقای مشایی فراهم کرده است، گفت: بر اساس اصل 127 قانون اساسی دولت میتواند اختیارات دیدارهای خارجی را تفویض کند.
الهام افزود : اختیارات مربوط به جنبش غیر متعهدها در چارچوب اصل 127 قانون اساسی به آقای مشایی تفویض شد.
وی درباره ساماندهی پیشخوانهای دولت گفت : جلسات کارگروه پیشخوانهای دولت در زمانی که من معاونت منابع انسانی و توسعه مدیریت ریاست جمهوری را بر عهده گرفتم هنوز تشکیل نشده بود و قرار شد در هفته آینده جلسات مرتبط با این قضیه تشکیل شود.
الهام در پاسخ به اینکه گفته میشود سخنان دیروز رئیسجمهور در خصوص «بهار» جنبه انتخاباتی دارد، گفت: امسال دولت وارد هشتمین سال فعالیت خود شد و آقای احمدینژاد به خاطر خدمت خالصانه به مردم و صرف تمام انرژی برای برقراری عدالت و استقرار یک دولت اسلامی رای آورد و وظیفه داشت که این اهداف را محقق کند.
وی افزود: از این رو باید هر روز در چارچوب تحقق این اهداف تلاش کند و اگر فعالیتهای اینچنینی فعالیتهای انتخاباتی تلقی میشود باید تا روز آخر تلاش کنیم.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه فعالیتهای انتخاباتی دولت اگر مانند فعالیتهای احزاب باشد،حرام است گفت: دولت این فعالیت را نمیکند و نخواهد کرد. مردم باید انتخاب کنند و دولت باید وظیفه خود را درباره برقراری یک انتخابات قانونمند انجام دهد.
وی افزود: دولت ماموریتهای اجرایی دارد و اساسا در فعالیتهای انتخاباتی ورود نمیکند و تلاش افراد حقیقی به واسطه ارتباط آنها با دولت برای این نهاد مسئولیتی ایجاد نمیکند.
الهام در پاسخ به این که گفته می شود دیوان محاسبات ، استانداران را در صورت اجرای مصوبه مهرآفرین تهدید کرده است، گفت: اینکه هر کس تعریف جدیدی از جرم ارائه دهد، مسئله جدیدی است، قانون قبلا تعریف خود را از جرم ارائه داده است. جرم ترک فعلی است که قانونگذار آن را قابل مجازات بداند. من جایی ندیدهام که استخدام در چارچوب مصوبات جرم محسوب شود.
الهام گفت: حتی اگر کارگزاری در چارچوب وظایفش اشتباهی کند عملش جرم نیست، رفتار اداری و انتظامی چارچوبهایی دارد که باید به آن عمل شود.
وی افزود: کارهایی که برای استخدام انجام میشود به هیچ عنوان غیرقانونی نیست و کاملا در چارچوب مقررات عمل میشود. آزمونهایی که دستگاهها باید برگزار کنند با نشر آگهی در حال انجام است و با مجوزهایی که مربوط به حد استخدامی با توجه به برنامه پنجم توسعه دارند، نسبت به جذب نیرو عمل میکنند.
سخنگوی هیئت دولت با اشاره به اینکه طرح استخدام در چارچوب قوانین در حال انجام است ادامه داد: ما این همه جوان تحصیلکرده آماده به کار داریم و برخی نیز رشته تحصیلاتی آنها به گونهای است که میتوانند در عرصه حاکمیتی فعال باشند. ما با جلوگیری از استخدام آنها هم جلوی استفاده از ظرفیتهای دولت را میگیریم و هم جوانان را دچار وازدگی و یاس میکنیم. این اظهار نظرها کاملا اظهار نظرهای شخصی است و برخی با اسم «مهر» و «بهار» مشکل دارند. طرح استخدام در چارچوب قوانین در حال انجام است .
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره آخرین وضعیت حکم انفصال محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی گفت: آن حکم پایه محکم قانونی ندارد اما من از روال آن در دیوان محاسبات خبر ندارم.
سخنگوی هیئت دولت درباره ابلاغیه جدید معاون اول رئیسجمهور درباره اینکه عیدی کارگران نیز به همان میزان 400 تومان پرداخت شود،گفت: عیدی تمام کسانی که در دولت مشغول فعالیت هستند اعم از پیمانی، رسمی و یا قراردادی بر اساس همان 400 تومان پرداخت میشود. اما کسانی که در چارچوب قانون کار فعالیت میکنند عیدی خود را به میزان دو برابر پایه حقوق دریافت میکنند.
الهام درباره اینکه ساماندهی کارکنان شرکتی به کجا رسید، گفت: دستگاهها و وزارتخانهها نیز در حال ساماندهی نیروهای شرکتی خود هستندو اگر شکایتی در این خصوص وجود دارد میتوان این شکایت را به معاونت منابع انسانی و توسعه مدیریت ریاست جمهوری ارجاع دهند.
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