شهرداری منطقه 11 به عضويت شبکه جهانی جامعه ايمن در آمد

به گزارش خبرگزاري مهر، در مراسم الحاق شهرداري منطقه 11 و تعدادي از شهرداري هاي مناطق تهران كه در تالار ايران زمين شهرداري تهران برگزار شد شهرداری منطقه 11 با حضور مسعود کفایتمند شهردار منطقه در جايگاه و امضاي تفاهم نامه با مركز همكاريهاي سازمان بهداشت جهاني مستقر در دانشگاه كارولينسكاي سوئد و دريافت لوح و پرچم SAFE COMMUNITY به صورت رسمي به جامعه جهاني ايمن پيوست.
كفايتمند، الحاق منطقه11 به جامعه جهاني ايمن را باتوجه به ويژگيهاي كالبدي، اجتماعي و اقتصادی محدوده مركزي شهر در مدت 2 سال قابل توجه دانسته و آن را گامي ديگر در راستاي بهبود استانداردها و شاخصه هاي توسعه اي در سطح منطقه عنوان کرد.
وی در تشريح اقدامات و برنامه هاي صورت گرفته در 2 سال اخير براي عضويت در جامعه جهاني ايمن، به تدوين مستمر برنامههاي آموزشي و ارتقاي استانداردهاي ايمني بین گروه ها و اصناف و اقشار اشاره و خاطرنشان نمود: برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي و رعايت نكات ايمني براي راكبين موتورسيكلت سوار، آموزش ايمني كودكان و نوجوانان براي مربيان پرورشي مدارس، برگزاری سمينار ايمني لوازم گازسوز، برنامه هاي آموزشي براي ايمني كارگران و صاحبان صنوف، نشست ايمني رانندگان تاكسي، برنامه هاي پيش گيري از آسيبهاي اجتماعي و ارتقاي ايمني تجهيزات، وسايل بازي، ورزشي و فراغتي پارك رازي به عنوان پارك ايمن برخي از مهمترين اقدامات و برنامه ها براي الحاق در جامعه جهاني ايمن بوده است.
شهرداری منطقه 11 به صورت رسمي به عضويت شبکه جهانی جامعه ايمن در آمد.
به گزارش خبرگزاري مهر، در مراسم الحاق شهرداري منطقه 11 و تعدادي از شهرداري هاي مناطق تهران كه در تالار ايران زمين شهرداري تهران برگزار شد شهرداری منطقه 11 با حضور مسعود کفایتمند شهردار منطقه در جايگاه و امضاي تفاهم نامه با مركز همكاريهاي سازمان بهداشت جهاني مستقر در دانشگاه كارولينسكاي سوئد و دريافت لوح و پرچم SAFE COMMUNITY به صورت رسمي به جامعه جهاني ايمن پيوست.
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