شهرداری منطقه 11 به عضويت شبکه جهانی جامعه ايمن در آمد

به گزارش خبرگزاري مهر، در مراسم الحاق شهرداري منطقه 11 و تعدادي از شهرداري هاي مناطق تهران كه در تالار ايران زمين شهرداري تهران برگزار شد شهرداری منطقه 11 با حضور مسعود کفایتمند شهردار منطقه در جايگاه و امضاي تفاهم نامه با مركز همكاريهاي سازمان بهداشت جهاني مستقر در دانشگاه كارولينسكاي سوئد و دريافت لوح و پرچم SAFE COMMUNITY به صورت رسمي به جامعه جهاني ايمن پيوست.



كفايتمند، الحاق منطقه11 به جامعه جهاني ايمن را باتوجه به ويژگيهاي كالبدي، اجتماعي و اقتصادی محدوده مركزي شهر در مدت 2 سال قابل توجه دانسته و آن را گامي ديگر در راستاي بهبود استانداردها و شاخصه هاي توسعه اي در سطح منطقه عنوان کرد.



وی در تشريح اقدامات و برنامه هاي صورت گرفته در 2 سال اخير براي عضويت در جامعه جهاني ايمن، به تدوين مستمر برنامه­هاي آموزشي و ارتقاي استانداردهاي ايمني بین گروه ها و اصناف و اقشار اشاره و خاطرنشان نمود: برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي و رعايت نكات ايمني براي راكبين موتورسيكلت سوار، آموزش ايمني كودكان و نوجوانان براي مربيان پرورشي مدارس، برگزاری سمينار ايمني لوازم گازسوز، برنامه هاي آموزشي براي ايمني كارگران و صاحبان صنوف، نشست ايمني رانندگان تاكسي، برنامه هاي پيش گيري از آسيبهاي اجتماعي و ارتقاي ايمني تجهيزات، وسايل بازي، ورزشي و فراغتي پارك رازي به عنوان پارك ايمن برخي از مهمترين اقدامات و برنامه ها براي الحاق در جامعه جهاني ايمن بوده است.

