  1. فرهنگ و ادب
۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۳

اختلافات پل مک کارتنی و جان لنون در یک کتاب مصور

اختلافات پل مک کارتنی و جان لنون در یک کتاب مصور

زندگی پل مک کارتنی خواننده انگلیسی که از گروه بیتلز جدا شد، دستمایه یک کتاب مصور جدید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این کتاب با هدف ارایه تصویر جدیدی از تاثیر جدایی این خواننده و آهنگساز بر زندگی افراد گروه، تهیه و منتشر می‌شود.

این کتاب 24 صفحه ای با عنوان «پل مک کارتنی: حمل یک وزن زیاد» سومین کتاب مصوری است که انتشارات بلوواتر آمریکا درباره این چهره بریتانیایی منتشر می‌کند.

در این کتاب اختلاف‌های هنری مک کارتنی با جان لنون دیگر عضو گروه زیر ذره بین قرار گرفته و از قول کارتنی نقل شده که چهار عضو گروه که شامل جورج هریسون و رینگو استار نیز بوده، پس از ازدواج جان لنون با یوکو اونو هنرمند ژاپنی دچار مشکل شد.

به گفته ناشر این کتاب، هرچند قالب کتاب مصور به معنی جالب و مفرح بودن کتاب است، اما در عین حال اطلاعات دقیقی در آن ارایه می‌شود.

مک کارتنی 70 ساله نقشی در نوشته شدن این کتاب ندارد و نویسنده آن بدون ارتباط با او و برمبنای مدارک موجود این کتاب را نوشته است.

کد مطلب 2013182

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