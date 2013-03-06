به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش ظهر چهارشنبه در جلسه بررسي مشكلات آب استان يزد با اشاره به کیفیت و کمیت بسیار نامطلوب سفره‌های آب زیرزمینی در اردکان و خشک شدن قنواتی که بعضا از 70 کیلومتری آب را به اردکان انتقال می‌دادند و آبدهی کم چاه‌ها موجود، خواستار بررسی کارشناسانه و تامین آب شرب با کیفیت، خارج از حوزه شهرستان و حفر چاه‌های فسیلی شد.

وی بر خرید چند دستگاه آب شیرین کن برای تامین آب شرب مردم در مواقع اضطرار و پیش‌بینی افزایش ظرفیت مخازن ذخیره آب موجود برای مقابله با بحران‌های احتمالی تاکید كرد.

تابش از تلاش مجموعه مسئولان استان و شهرستان در زمینه تامین و توزیع آب شرب قدردانی كرد و خواستار ارائه برنامه‌ها و راهنمایی‌های عملی برای فایق آمدن بر مشکل کم‌آبی در استان شد.

امام جمعه اردکان نیز در اين نشست با بیان اینکه نباید تصور کرد مردم شهرستان اردکان از قدیم‌الایام زندگی با آب بی‌کیفیت و شور را انتخاب کرده‌اند، گفت: در قدیم آب شیرین توسط قنات‌ها تامین می‌شد که حفر چاه‌های متعدد باعث خشک شدن قنات‌ها شد و وضع به حالتی درآمد که امروز بدترین شرایط آبی را شهرستان اردکان در استان یزد دارد.

حجت‌الاسلام سيد محمد حسینی همچنین خواستار توجه جدی مدیریت استان به تامین آب شهرستان اردکان شد.

فرماندار اردکان نیز گزارشی از وضعیت آب شهرستان و آثار نامطلوب قطعی خط اول انتقال آب به استان بر بخش‌های مختلف ارائه داد و خواستار حل اساسی این مشکل شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد با برشمردن چگونگی اتفاقات رخ داده در این چند روز و قطع آب انتقالی به استان یزد و نتایج پیگیری‌های انجام شده، اظهار امیدواری کرد: تا چند روز آینده نتایج این پیگیری‌ها به منصه ظهور برسد.

حسين غفوری با بيان اینکه شرایط آب شهرستان اردکان بحرانی‌ترین وضع در استان یزد را دارد، خبر از انجام مطالعات تامین آب اردکان توسط مشاور داد و اظهار داشت: اقدامات دیگری همچون احداث چاه فسیلی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان نیز با اشاره به احداث منابع ذخیره آب در روستاهای شهرستان اردکان،این اقدامات، از جمله اخذ اعتبار جداگانه 700 میلیون تومانی توسط نماینده اردکان برای احداث مخازن ذخیره آب را ثمر بخش دانست.

محمدرضا حاتمی ادامه داد: به نحوی که برخی روستاها از جمله مرزعه نو، کیکوه و ... هنوز از دخیره آب خط انتقالی بهره‌مند هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان نیز با بیان اینکه حوادث رخ داده امری نامیمون و نامبارک بود، در عین حال آن را دارای برکاتی دانست که توجه بیشتر و ایجاد حساسیت افزون‌تر در بین مسئولان در زمينه وضعیت آب استان یزد را از آن جمله برشمرد.

اسلامی عنوان كرد: در این چند وقت بیش از 20 حلقه چاه در حال حفر یا تجهیز است تا کمبود آب به نحوی جبران شود که چند حلقه چاه آن در اردکان حفر شده است.

وی خواستار اجرایی شدن شبکه دوم آب شرب در سطح شهرهای استان برای مقابله با اتفاقات غیرمترقبه احتمالی شد.