به گزارش خبرگزاری مهر، دو فیلم کوتاه «قایم‌موشک» به کارگردانی هلاله محمدی و «سکوت موج‌دار» ساخته فریاد خسروانی، از تولیدات مشترک حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان و انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر سنندج، به پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای راه پیدا کردند.

حضور این دو اثر در یکی از رویدادهای تخصصی سینمای کوتاه، بیانگر ظرفیت فیلم‌سازان جوان کردستان در تولید آثار کوتاه و روایت موضوعات انسانی و اجتماعی در قالبی فشرده و اثرگذار است.

فیلم‌های «قایم‌موشک» و «سکوت موج‌دار» با تمرکز بر موضوع جنگ و مقاومت تولید شده‌اند و تلاش دارند این مفاهیم را از زاویه‌ای انسانی و متفاوت به تصویر بکشند.

این دو اثر پس از طی مراحل انتخاب و ارزیابی جشنواره، موفق به حضور در پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای شده‌اند؛ رویدادی که به صورت تخصصی به آثار کوتاه با قابلیت روایت مفاهیم و ایده‌ها در زمانی محدود می‌پردازد.

«قایم‌موشک» به کارگردانی هلاله محمدی و «سکوت موج‌دار» به کارگردانی فریاد خسروانی، حاصل فعالیت و خلاقیت نسل جدید فیلم‌سازان کردستانی هستند و در تولید آنها از ظرفیت هنرمندان و عوامل بومی استفاده شده است.

حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان در سال‌های اخیر با تمرکز بر شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان، زمینه تولید آثار کوتاه و حضور فیلم‌سازان استان در جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی را فراهم کرده است.

تولید مشترک این دو فیلم با انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر سنندج، نیز در راستای تقویت جریان فیلم‌سازی جوانان و ایجاد فرصت برای ارائه آثار هنرمندان کردستان در سطح ملی و بین‌المللی انجام شده است.

راهیابی همزمان «قایم‌موشک» و «سکوت موج‌دار» به پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای، بار دیگر نام فیلم‌سازان جوان کردستان را در میان آثار حاضر در یک رویداد تخصصی سینمای کوتاه مطرح کرده و می‌تواند زمینه‌ای برای تداوم حضور و معرفی ظرفیت‌های سینمایی استان در جشنواره‌های معتبر فراهم کند.