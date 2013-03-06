تاکید ولایتی، قالیباف و حداد بر حمایت جامعتین از ائتلاف/ لزوم بازگشت کشور به عقلانیت

به گزارش خبرنگار مهر؛ نشست سراسری اعضای ستادهای ائتلاف سه گانه با حضور علی اکبر ولایتی، محمد باقر قالیباف و غلامعلی حداد عادل صبح امروز چهارشنبه برگزار شد.

در این نشست اعضای ائتلاف بر روی موضوعات مهمی هم چون حرکت ائتلاف به سمت برنامه محوری و تیم محوری، هماهنگی و همراهی با علما و روحانیون، لزوم بازسازی چهره عقلانی حکومت از سوی نیروهای دلسوز نظام، عدم محدودیت ائتلاف سه گانه در چارچوب های بسته حزبی و سیاسی و انتقاد از اصرار برخی از گروه ها بر عدم همراهی با جریان وحدت در اصولگرایی تاکید کردند.

ولایتی: جامعتین به تصمیم مشترک برسد تبعیت می‌کنیم

علی اکبر ولایتی در این نشست با بیان اینکه بسیاری از بزرگان جامعه روحانیت، جامعه مدرسین و دانشگاهیان از ائتلاف سه گانه حمایت کرده اند، گفت: در جلساتی که با علمای بزرگ داشتیم ایشان اصل این فکر را مثبت توصیف کردند.

وی افزود: تاکنون دیدارهایی با آیت الله یزدی و مهدوی کنی داشتیم و قدم به قدم آینده خود را با این بزرگان چک می کنیم.

ولایتی با اشاره به تفاوت ائتلاف سه گانه با ائتلاف هایی که احزاب تشکیل می دهند، گفت: این ائتلاف با ائتلاف احزاب متفاوت است که بعد از تشکیل دولت بگویند این سهمیه برای فلان حزب است. کسانی که در این ائتلاف برای همکاری انتخاب شده اند هم به لحاظ تعهد و هم به لحاظ کارآیی تاکنون سابقه خوبی از خود نشان داده اند.

وی داشتن تعهد، تخصص و کارآمدی را برای انتخاب اعضای دولت و انتخاب یک مسئول ضروری دانست و گفت: داشتن تجربه برای انتخاب یک مسئول بسیار مهم است چرا که تجربه ای که در طول سالها خدمت به دست می آید یک تجربه گرانسنگی است.

این عضو ائتلاف سه گانه افزود: امروز می بینم افرادی به سمت و پست های بالایی رسیدند که شایستگی آن را ندارند، بنابراین انتخاب یک مدیر باید بر اساس دو اصل کارآیی و پایبندی به نظام باشد.

ولایتی همچنین در واکنش به تعبیر 1+2 برای ائتلاف سه گانه تصریح کرد: تفسیرهای متفاوتی از ائتلاف سه گانه تاکنون ارائه شده اما باید بدانند که این سه نفر با یکدیگر توافق کردند و هسته اولیه یک تفاهم را شکل دادند و هرگز زیر توافقات خود نخواهند زد.

وی افزود: برای همین ائتلاف سه نفره تاکنون تفسیرها و تعبیرهای مختلفی مطرح شده و خبرهای دروغ و متناقضی از ما زده می شود چه برسد به اینکه تعداد این ائتلاف بیشتر بود.

ولایتی همچنین با اشاره به ویژگی های دولت آینده گفت: دولت آینده باید کفایت مدیریت صحنه داخلی و خارجی را داشته و در تبعیت از رهبری در جهت محقق ساختن سیاست های کلی نظام و برنامه های تعیین شده قدم برداشته و با دیگر قوه ها و دستگاههای نظام هماهنگ باشد.

مشاور مقام معظم رهبری با بیان اینکه رابطه دولت و مجلس نباید به صحنه زورآزمایی تبدیل شود، تصریح کرد: اگر این اتفاق بیفتد مردم با حسرت به این موضوع نگاه خواهند کرد و از اینکه زحمت های چند دهه آنان برای انقلاب با این گونه اعمال پایمال می شود ناراحت خواهند شد.

وی با اشاره به حضور حماسی مردم در 22 بهمن امسال گفت: حضور مردم این را نشان می دهد که آنان خود را صاحب اصلی انقلاب می دانند و به رفتار و گفتار مسئولین توجه نمی کنند. شکل حضور مردم در مراسم ملی و حضور همگانی آنان بدون هیچ گونه مطالبه خاص و فراتر از حقوقشان برای مسئولان درس است تا یاد بگیرند بدون ادعا کنار هم باشند و با یکدیگر همکاری کنند.

ولایتی در مورد رایزنی های ائتلاف سه گانه با دیگر گروههای سیاسی گفت: رایزنی با افراد و گروه های سیاسی وفادار به نظام و رهبری توسط ائتلاف سه گانه انجام می گیرد .

این کاندیدای احتمالی دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: با آیت الله مهدوی کنی ، آیت الله یزدی و با دیگر بزرگان نیز دیدارهایی داشته ایم و آنچه که مهم است در تمام این دیدارها بزرگان و شخصیت های سیاسی از این فکر استقبال کرده اما ضمنا توصیه های تکمیلی و ترمیمی داشتند که ما نیز در تلاشیم به این توصیه ها عمل کنیم.

وی در مورد توافقاتشان با دیگر گروه های سیاسی گفت: برخی شخصیت ها و گروه های سیاسی درخواست ملاقات داشتند و با آنان گفتگو کردیم ملاک اصلی و مهم برای پیوستن به ائتلاف سه گانه از خودگذشتگی است.

مشاور مقام معظم رهبری ادامه داد: ما همچنان به تلاش خود برای وحدت اردوگاه اصولگرایی ادامه می دهیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

ولایتی همچنین با اشاره به تشکیل سه کارگروه سیاسی- بین المللی، اجتماعی- فرهنگی و زیربنایی – اقتصادی در ائتلاف سه گانه گفت: ما سه شاخه مهم حکومتی را در این ائتلاف تشکیل دادیم و بسیاری از اصولگرایان از جمله اعضای ستاد و همچنین خارج از ستاد با توجه به تخصص و علاقه شان عضو این کمیته ها خواهند شد.

وی همچنین در واکنش به این ادعا که ائتلاف سه گانه جدای از روحانیت عمل می کند، گفت: شما مطمئن باشید ما کاری نمی کنیم که با جامعتین در تضاد باشیم.

ولایتی افزود: اگر جامعتین به تصمیم مشترکی برسند، ما نیز از آن تصمیم تبعیت خواهیم کرد.

ولایتی با بیان اینکه مشاور مقام معظم رهبری بودن برای من از هر پست و مقامی بالاتر است، تصریح کرد: اگر به میدان آمدیم به این دلیل بوده است که خلاف تکلیف عمل نکرده باشیم بنابراین هرکسی را که علما بر روی آن اتفاق نظر کنند این جمع که ستون فقراتش علما هستند اولین کسی که از رای آنان اطاعت می کند ما هستیم.

قالیباف: ائتلاف سه‌گانه سیاسی نیست

محمد باقر قالیباف نیز دیگر عضو ائتلاف سه گانه با اشاره به دوران دفاع مقدس اظهار داشت: در جبهه رزمندگان اعتقاد داشتند اگر شکر همه نعمت های خداوند را به جا بیاوریم شکر یک نعمت را که آن زندگی در نظام جمهوری اسلامی و زیر سایه ولی فقیه است را نمی توانیم به جا بیاوریم.

وی افزود: قبل از انقلاب اسلامی مسلمین با عزت نبودند و به برکت امام و شهدا ، خداوند این نعمت را به ما داده است لذا باید این نعمت را قدر بدانیم و حفظ کنیم.

شهردار تهران تاکید کرد: وظیفه مسئولین است که اهداف و آرمانهایی که امام و شهدا برای ما ترسیم کرده اند را بشناشند و این راه را به درستی ادامه دهند.

وی با بیان اینکه امروز باید بدانیم که چه رسالتی داریم و چگونه باید از انقلاب دفاع کنیم گفت: در دوران دفاع مقدس دفاع کردن از انقلاب به یک شکل بود و امروز نیز به گونه ای دیگر.

عضو ائتلاف سه‌گانه با اشاره به شعار ائتلاف گفت: بدون شک ائتلاف ما برای پیشرفت است و این پیشرفت نیز بر اساس اهداف انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه موفقیت یک مسئول را نباید در شاخص های اقتصادی بسنجیم، گفت: پیشرفت این نیست که راه ، جاده و پل بسازیم و اقتصاد را پیش ببریم که البته همینها هم امروز چالش بزرگ کشور ماست. باید باورمان این باشد که این شاخص ها وسیله است نه هدف، هدف رشد و تعالی است .

وی تصریح کرد: یعنی انسانهایی که در سایه نظام الهی زندگی می کنند باید متعالی شوند و عبادت خدا را بکنند و باید یک مسئول در این زمینه قدم بردارد و ببیند در مدت خدمتش چقدر توانسته در جهت رشد و تعالی جامعه قدم بردارد.

قالیباف با بیان اینکه این ائتلاف یک ائتلاف سیاسی نیست؛ بلکه یک ائتلاف مکتبی و اعتقادی است، خاطرنشان کرد: اینکه این ائتلاف سیاسی نیست به این معنا نیست که ما سیاسی نیستیم. این بدین معناست که نمی خواهیم مکر و حیله بکنیم و از جنس کاسه به دست بگیر و بده و بستان احزابی نیست.

وی تصریح کرد: سیاست ما عین دیانت ماست که ریشه آن در مجاهدت، محبت و گذشت است.

قالیباف با تاکید بر اینکه اگر پایان این ائتلاف منجر به اختلاف شود باید در دینداری ما شک کنید، گفت: ما مدیون همرزمان و خون هزاران شهید هستیم و به خاطر همان ارزشها دور هم جمع شده ایم که آن ارزشها را احیا کنیم ، اگر راهی غیر از این رفتیم ریاکار هستیم.

عضو ائتلاف سه‌گانه با بیان اینکه برای پیشرفت نیازمند حوزه فکر و نظریه پردازی هستیم، گفت: مدیریت در کشور باید اسلامی و جهادی باشد. من نمی خواهم از نارسایی ها بگویم ولی به عنوان یک خدمتگزار که 34 سال است که توفیق خدمت دارم و به عنوان کسی که استخوانم در حوزه کار از اول انقلاب تا به امروز خرد شده می گویم کشور به سرعت می تواند چالش های خود را حل و فصل کند و فرصت بسیار خوبی وجود دارد به شرط آنکه از دروغ پردازی و ریا دوری کنیم.

وی افزود: امروز منکر در جامعه، ارزش و ارزش تبدیل به منکر شده است.

قالیباف ضمن انتقاد از برخی شائبه ها در مورد کاندیداتوری اش گفت: برخی ها می گویند قالیباف فقط بدنبال ریاست جمهوری است، من انقلاب را طعمه نمی دانم چرا که این کار تهدید فرهنگ امام و تهدید انقلاب است.

وی با بیان اینکه اگر مردم ما دچار مشکل اقتصادی باشند مقاومت آنها دچار خدشه می شود، گفت: در جامعه ای که نیاز مادی داشته باشد و معیشت آن حل نشود فساد می آید، تبعیض می آید، جاسوس می آید و چنین مردمی در برابر هر قدرتی سر تسلیم فرود می آورند، بنابراین باید در برابر این مشکلات تصمیم الهی و عقلانی بگیریم.

وی با بیان اینکه انتخابات سال 92 تنها انتخاب رئیس قوه مجریه نیست، افزود: ما تنها در انتخابات مدیر اجرایی کشور را انتخاب نمی کنیم.

قالیباف با بیان اینکه دشمنان برای انتخابات سال آینده دندان تیز کرده اند، تصریح کرد: جریان های مختلفی در کمین این انتخابات هستند که از جمله آنها جریانی است که می خواهد فرهنگ سکولار را حاکم کند که امام همیشه دلش از این جریان خون بود و ما باید دقت کنیم و اینجاست که دلسوزان باید در خیمه ولایت جمع شده و با وحدت پیش روند لذا در این حوزه نیازمند یک برنامه و تیم قوی هستیم.

وی اذعان داشت: احساس ما این است که اگر دوستداران انقلاب و عزیزانی که دل در گرو رهبری دارند دست به دست بدهند یک انتخاب شایسته و کارآمد انجام می شود.

شهردار تهران با بیان اینکه در این رقابت پایمان را از دایره اخلاق بیرون نمی گذاریم گفت: نردبان تضعیف، تخریب ، دروغ، تهدید و ریا هرگز به بام سعادت نمی رسد و اگر هم از این راه به پیروزی برسیم این پیروزی باطل است و سقوط پایان آن خواهد بود.

وی با بیان اینکه هدف این ائتلاف آن است که یک هم افزایی در جامعه ایجاد کند، گفت: شاید من با آقایان حداد ، ولایتی در موضوعات کاری و اجرایی سلایق متفاوت داشته باشیم اما کسانی که قرار است در یک دولت و در یک سازمان با هم کار کنند مهم این است که مبانی ، رویکرد و جهتشان درست باشد.

عضو ائتلاف سه گانه خاطرنشان کرد: همچنان که شاهد بودیم سعی شد مجلس پنجم و ششم از لحاظ گرایش سیاسی با دولت هماهنگ باشند اما تجربه نشان داد که این استراتژی جواب نمی دهد بلکه باید رویکردها و جهت ها یکسان باشد.

وی با بیان اینکه اگر بر چالش ها و خطرات پیش رو اشراف داشته باشیم حتما به اتفاق نظر دست پیدا خواهیم کرد، گفت: اگر احساس کردیم نفس و خواسته خودمان را بر منافع جامعه ترجیح دادیم باید در دینداری ما شک کرد و تمام تلاش ما این است که در مکانیزمی با دیگر دوستان عمل کنیم.

قالیباف تصریح کرد: در جامعه تخریب به یک منکر بزرگ تبدیل شده و متاسفانه مسئولانی که خود باید در این زمینه الگو باشند و دیگران را به آرامش دعوت کنند بداخلاقی هایی از سوی آنان سر می زند، هر چند که اینها حاصل اشکالاتی است که کاشتیم و امروز باید درو کنیم.

وی با اشاره به خدماتش در شهرداری تهران گفت: من سعی کرده ام توازن در پیشرفت مادی و معنوی جامعه را به طور همزمان جلو ببرم.

وی افزود: از روزی که توفیق خدمت در شهرداری پیدا کردم برای فعالیت فرهنگی در شهرداری سعی کرده ام کارهای زیادی انجام دهم و از این رو یک شورای دینی در شهرداری تشکیل دادم که حدود 12 نفر از علما و صاحب نظران در این شورا هستند و تمام تصمیمات شهرداری قبل از اجرایی شدن در این شورا چکش کاری می شود ، ما هرگز برخلاف نظرهای این عالمان کاری را انجام نمی دهیم و تلاش کردیم که شهرداری را از سازمان خدماتی به نهاد اجتماعی ارتقاء دهیم.

حدادعادل: باید چهره عقلانی حکومت را بازسازی کنیم

غلامعلی حداد عادل هم از دیگر اعضای این ائتلاف است که در سخنان خود پشتیبانی مردم از انقلاب و وجود ولایت فقیه را دو نعمت بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: پشتیبانی مردم در صحنه های مختلف ازنظام و وجود امام خمینی و مقام معظم رهبری نیز دو نعمت الهی برای نظام جمهوری اسلامی بوده است، اما آیا ما مسئولان شکر این نعمت را به جای آورده ایم؟ و آیا رفتاری متناسب با این نعمت داشته ایم؟ اگر کفران نعمت کنیم باید منتظر عواقب بد آن نیز باشیم.

وی با طرح این سئوال که چگونه می توانیم شکر این نعمت های الهی را به جای بیاوریم، گفت: باید دست به دست هم دهیم و در خدمت اسلام و مردم باشیم و به گرفتاری های مردم برسیم و تلاش کنیم این عزت خدادادی را روز به روز افزایش دهیم. شکر نعمت این است که در مسیر رهنمودهای رهبری حرکت کنیم.

حداد عادل با اشاره به بداخلاقی های اخیری که بین مسئولان سیاسی بوجود آمده است، گفت: چه می شود که ما این امور بدیهی را فراموش می کنیم، آیا ما با بداخلاقی های سیاسی خودمان کاری کنیم که رهبری اظهار تاسف کند؟

وی افزود: در دیداری که رهبری با مردم تبریز داشتند ایشان با دلی دردمند چند جمله ای به زبان آوردند و مختصرا اشاره هایی به این بی اخلاقی ها داشتند که مردم دلشان به درد آمد و شروع به گریه کردند، چرا ما طوری عمل کنیم که هم دل رهبر و هم دل مردم را به درد بیاوریم؟

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید عالم به وضع موجود کشور باشند، گفت: ما باید بدانیم که الان در کجای دنیا قرار داریم و باید مراقب باشیم که این بیداری اسلامی که چشمش را به ایران دوخته است این الگو حفظ شود، زیرا این انقلاب خاری در چشم دشمنان است و باید از آن مراقبت کنیم.

حداد عادل با بیان اینکه ائتلاف سه گانه برخاسته از مجموعه ای این احساس ها است، گفت: ما باید متوجه شویم که چه کسانی دو دستی چسبیده اند به قدرت، بنده تعجب می کنم از کسانی که در برابر این ائتلاف موضع گیری می کنند. اگر ما اختلاف می کردیم باید ملامت می شدیم.

این عضو ائتلاف سه گانه ادامه داد: از بس اختلاف در جامعه نهادینه شده امروز ما باید به خاطر ائتلاف خجالت بکشیم. اگر ما می گوییم نمی خواهیم سبد رای را بشکنیم و می خواهیم وحدت کنیم ملامت می شویم و کسی که برود به سمت وحدت باید عذرخواهی کند بگوید ببخشید می خواهیم وحدت کنیم و اختلاف نداشته باشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید درس اخلاق و از خودگذشتگی را از شهدا، جانبازان و ایثارگران بگیریم، گفت: نباید ارزش این باشد سر دو روز دنیا بر سروکله هم بزنیم اگر اینطور باشیم شاگردهای کودن هستیم.

وی با بیان اینکه پیام اصلی این ائتلاف وحدت است، برنامه داشتن، تیم داشتن را از دیگر برنامه های این ائتلاف نام برد و گفت: ما آمده ایم که وحدت را در جامعه فراموش نکنیم.

حداد عادل افزود: ما در این ائتلاف سه گانه برنامه هایمان را ارائه می دهیم و با برنامه جلو می رویم و از طرفی نیز تیم خود را معرفی خواهیم کرد، یعنی اینطور نیست که از فردای پس از رای دادن دنبال تیم و گروه بگردیم و با این تقسیم بندی هایی که در ائتلاف سه گانه انجام داده ایم نیروهای پاک و خدمتگزاری که در کشور وجود دارند دور هم جمع کرده ایم و برای خدمت به مردم از اکنون برنامه ریزی می کنیم و از این ظرفیت نیروهای خدمتگزار که در 34 سال انقلاب بوجود آمده است استفاده می کنیم.

وی ادامه داد: چقدر مدیرانی بودند که بی دلیل برکنار می شدند و چقدر کسانی هستند که بی دلیل بر سر کار می آیند ، ما باید این ضایعه را جبران کنیم و چتری پهن کنیم که همه نیروهای معتقد به نظام و متخصص دور هم جمع شوند و دست به دست هم در جهت اعتلای نظام اسلامی بکوشند.

نماینده مردم تهران در مجلس کاهش تضاد و درگیری را از دیگر پیام های این ائتلاف نام برد و با تاکید بر اینکه ما یک چهره عقلانی، معقول را از این حکومت اسلامی را به مردم معرفی خواهیم کرد، گفت: هیچ چیزی بدتر از این نیست که مردم اعتماد خود را به عقلانی بودن حکومت از دست بدهند، ما باید چهره عقلانی حکومت را بازسازی کنیم امیدواریم انتخاب خوب و دقیق داشته باشیم.

وی افزود: سعی ما این است این همفکری و ائتلاف بعد از انتخابات نیز ادامه داشته باشد و این امکان خدمت ادامه یابد، زیرا تنها سرافرازی ایران اسلامی هدف ماست.

وی در واکنش به تعبیرهای متعدد برای ائتلاف سه گانه همچون 2+1 گفت: اصل این ائتلاف بر وحدت است. ما بدون وحدت نه یکیم و نه دو بلکه صفریم، اگر همه با هم باشیم همه چیز هست اما اگر جدا باشیم صفر است.

حداد عادل در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در برابر تخریب های فتنه و انحراف علیه ائتلاف سه گانه چه تدابیری اندیشیده اید، گفت: ما نمی توانیم دهان دیگران را ببندیم و به افکار دیگران مسلط باشیم، باید ببینیم تخریب ها چیست تا پاسخگو باشیم.

وی همچنین در خصوص برنامه انتخاباتی اصلاح طلبان تصریح کرد: اصلاح طلبان در صدد این هستند که از مشکلات اقتصادی که در جامعه بوجود آمده استفاده کنند و بذر مشکلات اقتصادی را در جامعه پراکنده کرده اند تا در زمان انتخابات این محصول را درو کنند و به جامعه القا کنند که این نابسامانی ها حاصل کار اصولگرایان بوده است اما ما باید دست به دست هم بدهیم تا مشکلات اقتصادی مردم به خصوص در زمان انتخابات کاسته شود.

این عضو ائتلاف سه گانه همچنین گفت: ما اعتقاد نداریم که ما تنها اصلح هستیم و عدد 3 از آسمان نازل شده است. حتی ممکن است یک نفر غیر از این سه نفر مناسب باشد و ما وی را انتخاب خواهیم کرد، در این ائتلاف هرگز بسته نیست و هر کس این راه قبول داشت می تواند به آن بپیوندد و اگر قبول نداشت می تواند راه خود را برود.

حداد عادل در مورد فعالیت های ستاد انتخاباتی قالیباف گفت: قالیباف ستادهای انتخاباتی خود را با توجه به امکانات و دوستانی که دارد در شهرستانها راه اندازی کرده است ، اما این قول را داده است که این ستاد در راستای اهداف ائتلاف سه گانه و کاندیدای نهایی آن فعالیت کند.

وی با اشاره به فعالیت های جریان انحرافی گفت: این جریان تکلیفش روشن است و ما نیز موضع مان در برابر آن مشخص است. از روز اول ملاک و میزان ما رهبری بوده و هر جریان سیاسی را با ملاک رهبری می سنجیم، بنابراین در مورد جریان انحرافی نیز همین موضع را داریم.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد فعالیت های جبهه پایداری برای انتخابات سال آینده، گفت: گفتمان آنان را در برابر فتنه و انحراف درست می دانیم و ما نیز نسبت به آیت الله مصباح ارادت داریم و با آنان همکاری می کنیم ، در حال حاضر نیز همکاری داریم.

وی در توصیه به جبهه پایداری گفت: حرف ما این است که در انتخابات دقت کنند، موجب تفرقه و شکسته شدن رای اصولگرایان نشوند تا جریان اصولگرایی به هدف نهایی خود برسد چرا که انتخابات سال 92، یک آزمون خطیر و آزمون حساس پیش روی ماست، لذا باید به این امر توجه کنیم.

حداد عادل همچنین در مورد انتقاداتی که نسبت به قالیباف و مواضعش نسبت به فتنه 88 وجود دارد، گفت: آقای قالیباف اظهار آمادگی کرده است که با منتقدان جلساتی داشته باشد و به سئوالات آنان پاسخ دهد.

وی با توصیه بر اینکه باید از بدبینی ها کم کنیم، گفت: بدبینی در جامعه طبیعی شده و باید دقت کنیم که چقدر از موضع گیری های ما مستند و نزدیک به واقعیات است و چقدر از این موضع گیری ها ناشی از بدبینی است.

این عضو ائتلاف سه گانه با بیان اینکه سه گروه از تشکیل این ائتلاف ناراضی هستند، گفت: یک دسته از این گروه ها اصلاح طلبانند که اقبال خود را در تکثر رای اصولگرایان می دانند بنابراین از شکل گیری ائتلاف سه گانه ناراضی هستند.

حداد عادل گفت: دسته دوم افراد کم اقبالی هستند اعتقاد دارند هر چه کاندیداها بیشتر باشند احتمال پیروزیشان بیشتر است و فکر می کنند اگر ما سه نفر با هم متحد باشیم و رقابت نکنیم شانس پیروزیشان کم می شود.

وی با اشاره به گروه سومی که از شکل گیری ائتلاف سه گانه ناراضی هستند، گفت: برخی از احزاب و تشکل ها که عرصه انتخابات را یک فرصتی برای نشان دادن حزب خودشان تلقی می کنند از شکل گیری این ائتلاف سه گانه ناراحت هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه بعید بود از دل مذاکرات احزاب یک فرد متعهد بیرون بیاید تصریح کرد: ما که سه نفر هستیم این همه فرضیه ها و اخبار دروغ علیه مان ایجاد شده چه برسد به چندین حزب که بخواهند با یکدیگر ائتلاف کنند بنابراین یک جنگ احزاب بوجود می آمد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه ما خود را از روحانیت جدا نمی دانیم گفت: روحانیت اصل این کار را تایید کرده اند و ما از ابتدا نیز داخل جبهه متحد بودیم و از اتصال به این جبهه نیز افتخار می کنیم ، ما هرگز در مقابل روحانیت یک راه دیگری در پیش نخواهیم گرفت.