ایجاد بخشداری در منطقه "توت نده" شهرستان دنا ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی عصر پنجشنبه در بازدید از این روستا گفت: به طور قطع ایجاد بخشداری در این منطقه می تواند موجب توسعه و پیشرفت هرچه سریعتر آن شود.

وی افزود: هر چه حوزه تقسیمات کشوری بزرگتر و بیشتر باشد، توسعه و پیشرفت بهتر امکان‌پذیر است.

زارعی ایجاد بخشداری را یکی از خواسته های مهم مردم این منطقه عنوان کرد و گفت: وجود بخشداری در هر منطقه نیازمند زیرساخت‌های مناسب است و برای ایجاد بخشداری در توت‌نده باید زیر‌ساخت‌ها را فراهم‌ کنیم.

نماینده بویراحمد و دنا همچنین با اشاره به تحریم‌های اقتصادی اظهار داشت: دشمن در طی همه سال‌ها توطئه‌های را بر علیه کشور برنامه ریزی کرده و همیشه حضور مقتدر مردم در عرصه‌های نظام، فتنه‌های دشمنان را خنثی می‌ کند.

وی تصریح کرد: امروز هم با درایت مقام عظمای ولایت و لبیک مردم به فرمایشات ایشان، تحریم‌ها به جایی نخواهد رسید.

زارعی همچنین بر تکریم مردم از سوی مسئولین تاکید کرد و گفت: مسئولین باید همواره قدردان این ولی‌نعمتان نظام اسلامی باشند.

در این دیدار که با حضور فرماندار دنا، اعضای شورای اداری این شهرستان و رئیس جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، مشکلات مردم روستای توت‌نده مورد بررسی قرار گرفت.