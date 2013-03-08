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۱۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۰۶

زارعی عوان کرد:

ایجاد بخشداری در منطقه "توت نده" شهرستان دنا ضروری است

ایجاد بخشداری در منطقه "توت نده" شهرستان دنا ضروری است

یاسوج - خبرگزاری مهر: نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی ایجاد بخشداری در منطقه "توت نده" از توابع شهرستان دنا را ضروری عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی عصر پنجشنبه در بازدید از این روستا گفت: به طور قطع ایجاد بخشداری در این منطقه می تواند موجب توسعه و پیشرفت هرچه سریعتر آن شود.

وی افزود: هر چه حوزه تقسیمات کشوری بزرگتر و بیشتر باشد، توسعه و پیشرفت بهتر امکان‌پذیر است.

زارعی ایجاد بخشداری را یکی از خواسته های مهم مردم این منطقه عنوان کرد و گفت: وجود بخشداری در هر منطقه نیازمند زیرساخت‌های مناسب است و برای ایجاد بخشداری در توت‌نده باید زیر‌ساخت‌ها را فراهم‌ کنیم.

نماینده بویراحمد و دنا همچنین با اشاره به تحریم‌های اقتصادی اظهار داشت: دشمن در طی همه سال‌ها توطئه‌های را بر علیه کشور برنامه ریزی کرده و همیشه حضور مقتدر مردم در عرصه‌های نظام، فتنه‌های دشمنان را خنثی می‌ کند.

وی تصریح کرد: امروز هم با درایت مقام عظمای ولایت و لبیک مردم به فرمایشات ایشان، تحریم‌ها به جایی نخواهد رسید.

زارعی همچنین بر تکریم مردم از سوی مسئولین تاکید کرد و گفت: مسئولین باید همواره قدردان این ولی‌نعمتان نظام اسلامی باشند.

در این دیدار که با حضور فرماندار دنا، اعضای شورای اداری این شهرستان و رئیس جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، مشکلات مردم روستای توت‌نده مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 2014064

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