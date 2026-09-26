جشنواره موغام؛ تبلور همدلی ملی و کشف استعدادهای موسیقی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نصیربیگی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری ششمین جشنواره سراسری موسیقی مقامی آذربایجان «موغام» اظهار کرد: این جشنواره با شعار «ایران نغمه‌سین اوخیان، تبریز دیر» فرصتی برای تقویت همدلی ملی، کشف استعدادهای تازه و نمایش همبستگی هنرمندان با مردم ایران است.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی تبریز و آذربایجان در تحولات ایران افزود: تبریز و آذربایجان در طول تاریخ ایران همواره به عنوان دژی مستحکم در برابر حملات بیگانگان شناخته شده‌اند و این رویکرد در پاسداری از تمامیت و هویت میهن نیز استمرار داشته است.

معاون شهردار تبریز با بیان اینکه جشنواره موغام به یکی از رویدادهای مهم موسیقی کشور تبدیل شده است، ادامه داد: یکی از کارکردهای مهم این جشنواره، شناسایی و معرفی استعدادهای جدید در عرصه موسیقی است و در این دوره نیز همچون دوره‌های گذشته، هنرمندان از ایران و عشق به این سرزمین خواهند گفت.

نصیربیگی با اشاره به شرایط منطقه و حملات صورت گرفته به بخش‌هایی از کشور عنوان کرد: برای این دوره از جشنواره برنامه‌های متنوعی با هدف تبیین حماسه‌آفرینی و مقاومت مردم از زبان هنر پیش‌بینی شده است.

وی افزود: هنر و موسیقی می‌توانند بخشی از روایت جامعه از رویدادهای مهم کشور باشند و جشنواره موغام نیز تلاش دارد این مفاهیم را در قالب آثار هنری و موسیقایی به مخاطبان منتقل کند.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز همچنین از حضور هنرمندان در ششمین دوره جشنواره موغام قدردانی کرد و گفت: این دوره از جشنواره می‌تواند به رویدادی ماندگار از حضور مؤثر هنرمندان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود و آثار و پیام‌های آن در فضای فرهنگی کشور بازتاب داشته باشد.

برگزاری جشنواره موغام در تبریز

ششمین جشنواره سراسری موسیقی مقامی آذربایجان «موغام» از پنجم تا هفتم مهرماه در سالن همایش‌های بین‌المللی شهریار (خاوران) تبریز برگزار می‌شود.

آیین اختتامیه این جشنواره نیز هشتم مهرماه با حضور جمعی از شهروندان، استادان، فعالان فرهنگی و هنرمندان برگزار خواهد شد.