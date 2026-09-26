به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کورس تابستانه اسبدوانی کشور در مجموعه سوارکاری دهکده المپیک ثامنالائمه(ع) شاندیز با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
آیین اختتامیه با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، یداله بشکنی فرماندار طرقبهشاندیز و دیگر مسئولان برگزار شد.
چابکسواران برتر جام قهرمانی را از دست مسئولان دریافت کردند. این مسابقات از ۱۶ مرداد به مدت هشت هفته ادامه داشت.
مسابقات کورس تابستانه اسبدوانی کشور از ۱۶ مردادماه سال جاری در مجموعه سوارکاری دهکده المپیک ثامنالائمه(ع) شهرستان طرقبهشاندیز و تحت نظارت فدراسیون اسبسواری کشور و هیئت سوارکاری شهرستان برگزار شد.
در جریان این مسابقات، هر هفته بیش از ۶۰ تا ۷۰ رأس اسب از نژادهای مختلف از داخل استان و سایر استانهای کشور، با حضور چابکسواران مطرح کشور در رقابتها شرکت کردند و این رویداد با استقبال علاقهمندان همراه شد.
مسابقات کورس تابستانه اسبدوانی کشور به میزبانی شهرستان طرقبهشاندیز از ۱۶ مردادماه آغاز شد و به مدت هشت هفته متوالی ادامه داشت.
نظر شما