ذبح شرعی پیوندی میان انجام تکلیف الهی و سلامت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا زالی صبح شنبه در نشست با ناظران شرعی و ذابحان، بر اهمیت جایگاه معنوی این حرفه و نقش آن در تأمین سلامت جامعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شغل ذابحی از جمله مشاغلی است که با ذکر خداوند همراه است، گفت: این مسئولیت زمانی که با اعتقاد قلبی، ایمان و نیت الهی انجام شود، آثار ارزشمندی بر روحیات معنوی افراد و زندگی روزمره آنان بر جای می‌گذارد.

زالی خطاب به ذابحان افزود: ذکر «بسم‌الله» هنگام ذبح، با نیت اجرای فرامین الهی، تأثیرات معنوی عمیقی بر شخصیت و زندگی انسان دارد و این عمل، صرفاً یک تکلیف شرعی نیست، بلکه زمینه‌ساز تقویت ایمان و معنویت نیز به شمار می‌رود.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی کشور همچنین با اشاره به مسئولیت خطیر ناظران شرعی و ذابحان تصریح کرد: انجام صحیح این وظایف در چارچوب موازین شرعی و ضوابط بهداشتی، نقش مهمی در تضمین سلامت جامعه و تأمین امنیت غذای حلال کشور ایفا می‌کند.