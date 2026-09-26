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۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۲

آبرسانی سیار به عشایر بخش ارم با جدیت ادامه دارد

آبرسانی سیار به عشایر بخش ارم با جدیت ادامه دارد

بوشهر- سرپرست اداره امور عشایر دشتستان گفت: آبرسانی سیار به عشایر بخش ارم با جدیت ادامه دارد.

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مانور آبرسانی سیار به عشایر بخش ارم، ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای والا مقام، جانبازان، آزادگان و ایثارگران، اظهار کرد: هدف از اجرای مانور آمادگی ناوگان آبرسانی بررسی توان عملیاتی خودروهای آبرسان برای تامین آب موردنیاز عشایر در مناطق مختلف شهرستان است.

وی افزود: با توجه به نقش مهم جامعه عشایر در تولید و اقتصاد منطقه، تامین آب شرب و آب دام عشایر، از اولویت‌ها ی این اداره است.

سرپرست اداره امور عشایر دشتستان بیان کرد: تلاش این اداره برای برنامه‌ریزی مناسب و استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان آبرسانی به مناطق عشایری، با سرعت و کیفیت بیشتر، است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این مانور در هفته دفاع مقدس، یادآور فرهنگ ایثار، خدمت، مسئولیت پذیری و حضور در میدان است و ما نیز وظیفه داریم در حوزه خدمات رسانی، همان روحیه جهادی را دنبال کنیم.

کد مطلب 6958632

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