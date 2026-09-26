  1. استانها
  2. کردستان
۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۲

مرادی: حریق در ۲ هزار مترمربع از مراتع دیواندره مهار شد

مرادی: حریق در ۲ هزار مترمربع از مراتع دیواندره مهار شد

دیواندره- رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری دیواندره از مهار حریق در ۲ هزار مترمربع از مراتع روستای آله‌دره علیا خبر داد و گفت: علت وقوع این آتش‌سوزی و عمدی یا غیرعمدی بودن آن در دست بررسی است.

مسلم مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سومین روز اجرای طرح ویژه مقابله با جرائم و حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی، در پی دریافت گزارش وقوع حریق از طریق سامانه ۱۵۰۴، نیروهای پاسگاه ویژه و عوامل کشیک یگان حفاظت منابع طبیعی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: این حریق در مراتع روستای آله‌دره علیا و در محدوده‌ای موسوم به «هزار میری» رخ داد که با حضور به‌موقع نیروهای یگان حفاظت، آتش کنترل و از گسترش آن به سایر بخش‌های عرصه جلوگیری شد.

بررسی علت وقوع آتش‌سوزی

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دیواندره با بیان اینکه وسعت عرصه دچار حریق حدود ۲ هزار مترمربع برآورد شده است، ادامه داد: بررسی علت وقوع آتش‌سوزی و مشخص شدن عمدی یا غیرعمدی بودن آن در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد.

مرادی عنوان کرد: در همین راستا یک نفر برای انجام تحقیقات و بررسی‌های بیشتر احضار شده است و موضوع تا مشخص شدن نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به ادامه اقدامات حفاظتی پس از مهار آتش، گفت: پس از کنترل حریق، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی گشت و پایش عرصه‌های ملی منطقه را نیز انجام دادند تا ضمن بررسی شرایط منطقه، از وقوع تخلفات و حوادث احتمالی پیشگیری شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دیواندره تأکید کرد: موضوع این حریق تا حصول نتیجه نهایی همچنان در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد.

کد مطلب 6958629

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها