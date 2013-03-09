تجمع طلاب حوزه های علمیه تهران دراعتراض به کشتارشیعیان پاکستان آغاز شد

به گز‌‌ارش خبرگزاری مهر، آيت‌الله مهدوي کني رئيس خبرگان رهبري، و حجت الاسلام رشاد نیز در اطلاعیه ای جداگانه با دعوت از اساتید و طلاب علوم دینی برای حضور در این تجمع، کشتار شيعيان پاکستان و سکوت مجامع بين‌المللي را محکوم کردند.

در اجتماع بزرگ امروز طلاب در مدرسه مروی که در حال برگزاری است مداحان در عزای شهادت شیعیان به نوحه خوانی پرداخته اند و اساتید و بزرگان حوزه از جمله حجت الاسلام خسروشاهی رئیس حوزه های علمیه تهران نیز حضور دارند.

طلاب در این تجمع پرشور با سر دادن شعارهایی همچون؛ به پاخیز مسلمان؛ در آتش است پاکستان، سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن؛ ای ملت پاکستان مسلمان حامی تو ایرانی با ایمان؛ ای اسرائیل حیا کن پاکستان رو رها کن؛ کشتار وحشیانه پاکستان درد پرخون دل مسلمان و...، مراتب انزجار خود را از این کشتارهای وحشیانه و غیرانسانی اعلام کردند.



بر اساس این گزارش در اعتراض به کشتار شیعیان در پاکستان، امروز شنبه 19 اسفند حوزه های علمیه تهران و قم تعطیل شده و طلاب با تجمع اعتراض و انزجار خود را از این کشتار اعلام می کنند.