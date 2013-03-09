کریستوفر نولان برای یک فیلم علمی تخیلی قرارداد بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مووی نیوز، "میان ستاره‌ای" یک فیلم علمی تخیلی در مقیاسی بزرگ است که از روی فیلمنامه‌ای که برادر نولان یعنی جاناتان نولان نوشته ساخته می‌شود. کریستوفر نولان این فیلم را با اما توماس که همسرش نیز هست تهیه می‌کند، لیندا اوبست از لیندا اوبست پروداکشنز هم در این پروژه به آنها ملحق خواهد شد.

جف رابینف رییس کمپانی برادران وارنر در بیانیه‌ای که برای رسانه‌ها فرستاد، گفت: کریستوفر نولان به واقع یکی از بهترین کارگردانان شاغل در صنعت فیلم امروزی است و ما بسیار خوشحالیم که توانستیم با او و اما توماس همکاری ادامه‌داری داشته باشیم. ما از اینکه می‌توانیم با نولان‌ها و پارامونت و لیندا اوبست در این پروژه فوق‌العاده همکاری کنیم بسیار هیجان‌زده هستیم.

از اوایل ماه ژانویه حدس زده می‌شد که نولان بخواهد در پروژه جدیدش با پارامونت و برادران وارنر همکاری کند و این بیانیه این حدس ها را رسمی می کند. تنها توضیحاتی که درباره فیلم داده شده این است: "سفری بین ستاره قهرمانانه به دورترین نقاط قابل درک علم امروزی.

قبل از حضور نولان، "میان ستاره‌ای" قرار بود توسط استیون اسپیلبرگ کارگردانی شود. با توجه به شرایط مطمئنا جاناتان نولان از همکاری با برادرش ناراضی نیست. "میان ستاره‌ای" قرارست 7 نوامبر 2014 در سینماها اکران شود.