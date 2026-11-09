به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دیّر با گرامیداشت روز فرهنگ عمومی و تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه، اظهار کرد: فلسفه بزرگداشت این ایام، عمل به دستور الهی در راستای تعظیم شعائر دینی و تکریم نخستین شهیده دفاع از ولایت است.

امام جمعه دیّر با اشاره به طرح برخی شبهات مبنی بر اینکه بزرگداشت حضرت زهرا (س) برخلاف وحدت است، تصریح کرد: هرچه این مراسم را پرشورتر برگزار کنیم، بیشتر مانع از تحریف حقایق خواهیم شد.

وی با بیان اینکه جامعه در سنین و اقشار مختلف به الگو نیاز دارد، بیان کرد: بهترین عامل تربیت، معرفی الگوهای خودساخته‌ای همچون حضرت زهرا(س) است که در تمامی زوایای زندگی آن‌ها نقطه ضعفی وجود ندارد و حتی امام زمان (عج) از ایشان به عنوان اسوه و الگوی خویش یاد می‌کنند.

امام جمعه دیّر با برشمردن ابعاد مختلف زندگانی حضرت زهرا(س) از جمله ساده‌زیستی، تربیت فرزند، همسرداری، جهاد تبیین و مقاومت در برابر فشارها، افزود: درس‌های فاطمی امروز الهام‌بخش بانوان و مردان ما در عرصه‌های مختلف است.

وی گفت: امروز به اعتراف تحلیلگران سیاسی و مقامات آمریکایی، دشمنان در جنگ نظامی و سیاسی علیه نظام اسلامی دچار شکست تاریخی و راهبردی شده‌اند و این ایران اسلامی است که با اتکا به فرهنگ مقاومت، آن‌ها را به چالش کشیده است.

حسینی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی مسائل مبتلابه جامعه و استفاده از ظرفیت قانونی مصوبات شورای فرهنگ عمومی، بیان کرد: سبک زندگی، ازدواج، فرزندآوری و تربیت اسلامی از مهم‌ترین موضوعاتی است که با بهره‌گیری از فرهنگ فاطمی می‌توان بر چالش‌های آن فائق آمد.

وی مسئولیت‌های شورای فرهنگ عمومی را در سه محور فرهنگ‌سازی، ارتقای فرهنگ عمومی و اصلاح فرهنگ عمومی خلاصه کرد و گفت: ارزش‌هایی همچون استکبارستیزی، ایثار و مقاومت امروز به فرهنگ عمومی تبدیل شده‌اند؛ اما در کنار ضرورت فرهنگ‌سازی و کار ریشه‌ای، با برخی ناهنجاری‌ها و جرایم مشهود نیز باید به موازات برنامه‌های فرهنگی، با برخورد قاطع دستگاه قضایی و نیروی انتظامی مواجه شد. همچنین برخی روندهای منفی و عادت‌های نادرست مانند تجمل‌گرایی در مجالس یا عدم رعایت قوانین نیازمند اصلاح و برنامه‌ریزی دقیق است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دیّر با یادآوری دیدگاه‌های امام راحل (ره) و شهید مطهری پیرامون اهمیت استقلال فکری و فرهنگی، خاطرنشان کرد: استقلال یک ملت جز با استقلال فرهنگی تأمین نمی‌شود و سلطه واقعی قدرت‌های سلطه‌گر، سلطه فرهنگی است.

وی با اشاره به نقش ابزارهای نوین و فضای مجازی در مهندسی فرهنگی دشمن تصریح کرد: ما مخالف فناوری نیستیم، اما نباید اجازه دهیم سلطه بیگانگان بر فرهنگ جامعه حاکم شود؛ لذا باید در این عرصه به جای تقلید، نقش تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز داشته باشیم.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور باشکوه اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان و دانشجویان در راهپیمایی ۱۳ آبان، بر لزوم نهادینه‌سازی فرهنگ استکبارستیزی بر پایه دشمن‌شناسی تأکید کرد و افزود: کاستی‌های احتمالی برنامه‌ها نیز باید آسیب‌شناسی شده و در سال‌های آینده برطرف شود.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای اخیر، بر ضرورت همکاری تمامی نهادها و دستگاه‌ها با سپاه سیدالشهدا (ع) در برگزاری باشکوه یادواره شهدای شهرستان و پیگیری جانمایی و نصب تندیس سردار شهید یوسف بردستانی تأکید کرد.