مربی تیم تکواندو مس کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: تیم ما دور رفت نتایج خوبی کسب نکرد ولی دور برگشت شرایط تیم تغییر کرد. نفرات تیم ما از استانهای مختلف هستند به همین دلیل همه آنها را برای انجام تمرینات منظم در اختیار نداشتیم و بعد از حضور یک ماهه من در کرمان و تمرینات منطم توانستیم بهتر مبارزه کرده و نتیجه بگیریم.

افتخاری ادامه داد: دور برگشت سایپا و ملی حفاری را شکست دادیم و در بازی آخر با وجود استفاده از نفرات بومی در دیدار با قوامین به تساوی 4بر4 دست يافتیم. یکی از همین نفرات بومی فرزاد ترابی بود که اولین حضور خود در مبارزات لیگ را تجربه می کرد و می توانست برنده باشد و اگر اشتباه نمی کرد ما تیم برنده بازی بودیم. در مبارزه با استیل البرز هم با دلیل همان جنجالها و اشتباهات داوری نتوانستیم برنده باشیم.

وی در مورد دلیل استفاده نکردن از نفرات اصلی تیم مانند ایلخانی، فهیمی و شیری در بازی برابر قوامین گفت: باشگاه معترض بود چرا از برخی نفراتی که قرارداد دارند استفاده نمی کنیم به همین دلیل فرصت را در اختیار تکواندوکاران بومی قرارداده و با همین نفرات بومی هم قوامین را متوقف کردیم.

مربی مردان مسی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر تاثیر نتیجه بازی با قوامین در تعیین قهرمان گفت: این بازی برای تیم ما هیچ اهمیتی نداشت و همین برای ما مهم بود که برد و باخت تغییری در جایگاه تیم ما نداشت، ولی ما کوتاه هم نیامدیم و تا آخر جنگیدیم و نتیجه هم مساوی شد.

افتخاری در پایان گفت: سال آینده تیمی با قدرت را مهیا می کنیم و برای رسیدن به یکی از سکوها با سایر مدعیان یک رقابت پایاپای را خواهیم داشت.

تیم تکواندو مس کرمان در فصل پایان یافته لیگ برتر تکواندو تنها موفق به کسب 7 امتیاز شد و در آخرین خانه جدول رده بندی جای گرفت.

