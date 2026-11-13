سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به گلایه شهروندان از افزایش خودسرانه کرایه تاکسی‌ها در روزهای بارندگی اظهار کرد: در روزهای بارانی به دلیل کاهش سرعت خودروها، لغزندگی معابر، محدودیت دید رانندگان و افزایش ترافیک، طبیعی است که با اختلالاتی در روند جابه‌جایی مواجه شویم، اما این شرایط به هیچ عنوان مجوز دریافت کرایه خارج از تعرفه‌های مصوب نیست.

وی افزود: برای شرایط خاص از جمله بارندگی و ترافیک سنگین، در مصوبات شورای شهر سازوکارهایی پیش‌بینی شده و سازمان تاکسیرانی باید از طریق سامانه هوشمند و بر اساس جداول تعیین‌شده، تعرفه‌های مربوط را به اطلاع رانندگان برساند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران تصریح کرد: اینکه راننده‌ای به‌صورت خودسرانه اقدام به افزایش کرایه کند، به هیچ عنوان مورد تأیید نیست و شهروندان می‌توانند تخلفات این‌چنینی را به سازمان تاکسیرانی یا سامانه ۱۳۷ گزارش دهند تا با رانندگان متخلف برخورد شود.

تشکری هاشمی در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی رانندگان تاکسی گفت: واقعیت این است که افزایش نرخ تورم فشار زیادی به رانندگان وارد کرده است؛ به‌طوری‌که هزینه تعمیرات، قطعات یدکی و مواد مصرفی خودرو از جمله لاستیک و روغن با افزایش چشمگیری مواجه شده و شرایط فعالیت را برای این قشر دشوار کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، از سازمان تاکسیرانی خواسته‌ایم در صورت بروز شرایط غیرعادی و افزایش قابل توجه هزینه‌ها، موضوع را برای بررسی و اصلاح احتمالی نرخ‌ها به شورای شهر پیشنهاد دهد تا ضمن حمایت از رانندگان، از هرگونه تخلف و دریافت خودسرانه کرایه از شهروندان نیز جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: ساماندهی نرخ کرایه تاکسی‌ها در شرایط خاص آب‌وهوایی و ترافیکی باید به‌گونه‌ای باشد که هم حقوق رانندگان رعایت شود و هم شهروندان ناچار به پرداخت مبالغ خارج از تعرفه‌های قانونی نباشند.