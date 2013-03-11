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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۳۱

"بکن باوئر" از حضور "وین رونی" در بایرن مونیخ حمایت کرد

"بکن باوئر" از حضور "وین رونی" در بایرن مونیخ حمایت کرد

رئیس افتخاری باشگاه بایرن مونیخ از انتقال "وین رونی" به این باشگاه در فصل نقل و انتقالات تابستانی حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "فرانتس بکن باوئر" گفت خیلی خوشحال خواهد شد که مهاجم منچستریونایتد را فصل آینده در "آلیانتس آرنا" ببیند. وی اظهار داشت: من خیلی خوشحال خواهم شد اگر وین رونی به بایرن مونیخ بیاید. اما در خصوص راست و دروغ این خبر بی اطلاعم.

بر پایه گزارش ساکرنت، وین رونی هفته گذشته در دیدار با رئال مادرید از ترکیب اصلی منچستریونایتد بیرون ماند و همین امر این شایعه را بر سر زبان‎ها انداخت که این بازیکن به یکی از تیم‌های رئال مادرید، پاریسن ژرمن و بایرن مونیخ خواهد پیوست. این در حالی است که "سرآلکس فرگوسن" گفته بدون شک رونی در منچستریونایتد خواهد ماند.

"سر بابی چارلتون" هم در پاسخ به این شایعات اظهار داشت: فکر می‌کنم طرح این موضوع کمی زود است. من از هر آنچه در منچستریونایتد اتفاق می‌افتد خبر ندارم. شاید رونی در آن بازی مصدومیت داشته و یا آنگونه که می‌بایست عملکردش خوب نبوده اما این بدین معنی نیست که می‎خواهیم از دست او خلاص شویم.

کد مطلب 2016034

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