انتشار کتاب صوتی خاطرات آیت الله مهدوی کنی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رمضانی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: اين مركز در سال 1392 خاطرات آيتالله مهدوي كني، رئیس مجلس خبرگان رهبری را به همراه كتاب صوتي آن و نيز مجموعهاي ده جلدي ويژه انتخابات رياست جمهوري منتشر ميكند.
وي با اشاره به توليد كتابهاي صوتي براي برخي كتابهاي منتشر شده مركز اسناد انقلاب اسلامي با موضوع خاطرات در سال جاري افزود: در اين طرح كتابهاي پر مخاطب انتخاب ميشوند و روايت حوادث با صداي راوي عرضه ميشود. تاكنون كتاب صوتي خاطرات حجتالاسلام والمسلمين ناطق نوري و حسین سليماني يكي از محافظان امام خميني (ره) منتشر شده است. در بيستو ششمين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران چاپ دوم خاطرات حجتالاسلام و المسلمين ناطق نوري به همراه كتاب صوتي آن عرضه خواهد شد و در سال آينده كتاب صوتي خاطرات آيتالله محمدرضا مهدوي كني هم به همراه كتاب خاطرات ایشان منتشر ميشود.
وي انتشار كتابهای ويژه انتخابات رياست جمهوري در سال 1392 را يكي ديگر از برنامههاي مركز اسناد انقلاب عنوان كرد و گفت: در اين طرح انتشار ده عنوان كتاب همانند «اصولگرايي در انديشه امام خميني(ره)، «ائتلافهاي سياسي در جمهوري اسلامي»، «چارچوب قانوني رقابت سياسي از منظر امام(ره)» و «مردم سالاري از منظر مقام معظم رهبري» را در دستور كار داريم و تا انتخابات سال آينده منتشر ميشود.
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