تاریخ شفاهی زندگی و مبارزات شهید مهدی عراقی منتشر ‌شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کتاب تاریخ شفاهی زندگی و مبارزات شهید مهدی عراقی كه از موثرترین چهرههای تشكیلدهنده جمعیت موتلفه اسلامی در سال 1340 بوده توسط امین عزیزی و مجتبی سلطانی تألیف و توسط این مؤسسه چاپ و روانه بازار نشر گردید.
امین عزیزی در گفتگویی با روابط عمومی این مؤسسه درباره هدف خود از نگارش اثری با روش تاریخ شفاهی از زندگی و مبارزات شهید عراقی اظهار داشت: «زندگی شهید عراقی به عنوان یكی از شخصیت های موثر در پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به فعالیتهای چشمگیر ایشان در پیشبرد نهضت اسلامی و نیز رابطه نزدیكشان با امام راحل مورد توجه قرار داشت و تاكنون اثری كه در برگیرنده نقش چشمگیر ایشان در فعالیت های قبل و بعد از انقلاب اسلامی باشد، تالیف نشده بود.
با افراد و شخصیتهای انقلابی و سیاسی كه از یاران و همراهان شهید عراقی در حزب موتلفه اسلامی همچون:«امیر عبدالله كرباسچیان» (مدیر مسئول روزنامه نبرد ملت)، «اسدالله بادمچیان» (عضو شورای مركزی حزب موتلفه اسلامی)، «حبیبالله عسگر اولادی» (عضو شورای مركزی حزب موتلفه اسلامی)، «سید محمود دعایی» (سرپرست موسسه روزنامه اطلاعات) »، «سید كاظم بجنوردی»(رئیس سازمان دایره المعارف بزرگ اسلامی)و «جواد منصوری» (سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در كشور چین) به گفتگو نشسته که حاصل آن در این کتاب گرد آمده است.
عزیزی با اشاره به اینكه در این اثر به سیر تاریخ زندگی و مبارزات این شهید بنا بر موقعیتهای سیاسی و اجتماعی پرداخته شده، گفت: «روش كار، پژوهش تاریخی بود، و رویدادهای سیاسی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی در زمان پهلوی اول و دوم و نقش و تاثیر آنها بر روی زندگی شهید عراقی و خانوادهاش بررسی شدهاند.»
وی در پایان درباره منابع مستندی كه در تدوین این اثر از آنها استفاده كرده، یادآور شد: «تعدادی از كتابهای مركز اسناد انقلاب اسلامی درباره رویدادهای انقلاب و نقش احزاب در پیروزی انقلاب مورد استفاده بودهاند، هچنین از نظر شماری از جامعهشناسان درباره رویدادهای سیاسی و اجتماعی دوران زندگی شهید عراقی و برخورد خانواده او با آنها مانند كشف حجاب در دوره پهلوی اول و افكار و فعالیتهای جمعیت فداییان اسلام استفاده شده است البته بُنمایه اصلی این اثر، خاطرات شخصیتهای انقلابی و سیاسی است.
فعالیتهای مبارزاتی و سیاسی شهید عراقی در گروه فدائیان اسلام، سازماندهی تظاهرات عظیم مردمی در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در سال 1342 و قیام 15 خرداد، تشكیل جمعیت مؤتلفه اسلامی، دوران اسارت در زندانهای پهلوی و همراهی امام در نوفل لوشاتو از مهمترین موضوعاتی هستند كه در كتاب تاریخ شفاهی زندگی و مبارزات شهید عراقی گرد آمدهاند.
شهید مهدی عراقی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 با حكم امام به ریاست زندان قصر منصوب شد و پس از آن ریاست شورای مركزی بنیاد مستضعفان را برعهده گرفت و همزمان به عنوان سرپرست امور مالی روزنامه كیهان فعالیت نمود. او سرانجام در سحرگاه روز چهارم شهریور سال 1358 زمانی كه به اتفاق فرزندش «حسام» قصد عزیمت به محل كار خود را داشت، توسط سه تن از اعضای گروه فرقان به همراه فرزندش به شهادت رسید.
به همت مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی کتاب تاریخ شفاهی زندگی و مبارزات شهید مهدی عراقی امین عزیزی و مجتبی سلطانی در 378 صفحه و با قیمت 150000 هزار ریال و شمارگان 2000 نسخه روانه بازار كتاب شد.
نظر شما