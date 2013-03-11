به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رمضانی مدیر عامل مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی با اشاره به برنامه‌های این موسسه در سال آینده اظهار داشت: در سال 1392 خاطرات آيت‌الله مهدوی كنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری به همراه كتاب صوتی آن و نيز مجموعه‌ای 10 جلدي ويژه انتخابات رياست جمهوری از سوی این موسسه منتشر می‌شود.

وی با اشاره به توليد كتاب‌های صوتی برای برخی كتاب‌های منتشر شده مركز اسناد انقلاب اسلامی با موضوع خاطرات در سال جاری افزود: در اين طرح كتاب‌های پرمخاطب انتخاب می‌شوند و روايت حوادث با صدای راوی عرضه می‌شود. تاكنون كتاب صوتی خاطرات حجت‌الاسلام والمسلمين ناطق‌نوری و حسین سليمانی يكي از محافظان امام خمينی (ره) منتشر شده است.

رمضانی تاکید کرد: در بيست‌ و ششمين نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران چاپ دوم خاطرات حجت‌الاسلام والمسلمين ناطق‌نوری به همراه كتاب صوتی آن عرضه خواهد شد و در سال آينده كتاب صوتی خاطرات آيت‌الله محمدرضا مهدوی كنی هم به همراه كتاب خاطرات ایشان منتشر می‌شود.

وی انتشار كتاب‌های ويژه انتخابات رياست جمهوري در سال 1392 را يكی ديگر از برنامه‌هاي مركز اسناد انقلاب عنوان كرد و گفت: در اين طرح انتشار 10 عنوان كتاب همانند «اصول‌گرايی در انديشه امام خمينی (ره)، «ائتلاف‌های سياسی در جمهوری اسلامی»، «چارچوب قانونی رقابت سياسی از منظر امام (ره)» و «مردمسالاری از منظر مقام معظم رهبری» را در دستور كار داريم و تا انتخابات سال آينده منتشر می‌شود.