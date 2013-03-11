به گزارش خبرنگار مهر، پس از کش و قوس فراوان بالاخره مسئولان سازمان لیگ امروز برنامه جدید مرحله نیمه‌نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور را اعلام کردند که بر این اساس دیدار تیم‌های فوتبال استقلال با سپاهان اصفهان روز دهم فرودین‌ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

پیش از این زمان برگزاری این بازی روز نهم فروردین‌ماه اعلام شده بود، موضوعی که با اعتراض مسئولان استقلال همراه شد و قلعه‌نویی هم در آخرین اظهار نظر اعلام کرد در آن روز با سپاهان بازی نمی‌کند. البته سپاهانی‌ها هم نسبت به تغییر زمان این بازی معترض بودند و حالا با "بله" سازمان لیگ به اعتراضات استقلالی ها، باید منتظر واکنش باشگاه سپاهان بود چرا که این تیم پس از بازی روز 10 فروردین با استقلال باید روز 13 فروردین در لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الاهلی عربستان برود. استقلال یک روز بعد در لیگ قهرمانان بازی می کند.

همچنین دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و داماش گیلان قرار است روز 16 فروردین ماه برگزار شود. دیداری که محل برگزاری آن ساعت 14 امروز با حضور نمایندگان هر دو تیم و با قرعه‌کشی مشخص خواهد شد.

برنامه‌ مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی به شرح زیر است:

شنبه - 92/01/10

* استقلال تهران - سپاهان اصفهان، ساعت 18:50، ورزشگاه آزادی تهران

جمعه - 92/01/16

* داماش گیلان - پرسپولیس، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود