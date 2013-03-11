به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه‌کشی مرحله نیمه‌نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور عصر امروز دوشنبه در محل سازمان لیگ برگزار که تیم‌ داماش به عنوان میزبان پرسپولیس در دومین دیدار مرحله نیمه‌نهایی این مسابقات انتخاب شد.

برپایه این گزارش، مسئولان سازمان لیگ پیش از این زمان برگزاری دیدار داماش گیلان و پرسپولیس را روز شانزدهم فروردین‌ماه اعلام کرده بودند که طبق قرعه‌کشی امروز این مسابقه در ورزشگاه عضدی شهر رشت برگزار می‌شود، مسابقه‌ای که برنده آن به دیدار فینال بیست و ششمین دوره رقابتهای جام حذفی صعود خواهد کرد.

در این مراسم امیر عابدینی به عنوان نماینده تیم داماش و سعید شیرینی به عنوان نماینده تیم پرسپولیس حضور داشتند. پیش از این تیم پرسپولیس در دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی میهمان نفت تهران و در مرحله یک‌چهارم نهایی هم میهمان ذوب‌آهن اصفهان بود. داماش هم در مرحله گذشته تیم فجرسپاسی را در شیراز و در ضربات پنالتی شکست داده بود.

برنامه‌ مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی به شرح زیر است:

شنبه - 92/01/10

* استقلال تهران - سپاهان اصفهان، ساعت 18:50، ورزشگاه آزادی تهران

جمعه - 92/01/16

* داماش گیلان - پرسپولیس، ورزشگاه عضدی رشت (ساعت این دیدار متعاقبا اعلام می‌شود)