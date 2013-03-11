رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت این تیم پیش از دیدار با الغرافه قطر ضمن بیان مطلب فوق گفت: با پیروزی‌های گذشته در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا نشان داده‌ایم در شرایط بسیار خوبی قرار داریم و با هدف پیروزی به قطر می‌رویم.

وی اضافه کرد: الغرافه تیم خوبی است اما اگر ما همان بازی که برابر النصر ارائه کردیم، در این بازی از خود به نمایش بگذاریم، می‌توانیم میزبان خود را شکست داده و با آرامش بیشتری در دیدارهای باقیمانده لیگ قهرمانان آسیا به میدان برویم.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان همچنین یادآور شد: به علت ارزان‌تر بودن قیمت بلیت‌ها، با پرواز چارتر و مستقیم از اصفهان به دوحه می‌رویم تا بازیکنان با استراحت بیشتر برابر الغرافه به میدان بروند.

وی در مورد وضعیت دیدار این تیم با استقلال در مرحله نیمه‌نهایی که هنوز زمان دقیق برگزاری آن مشخص نشده، افزود: با توجه به فشردگی مسابقات هفته‌های پایانی تیم‌های سپاهان و استقلال در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا، مسئولان راهی جز برگزاری این بازی در روز 9 فرودین‌ماه ندارند.

خوروش در ادامه اظهار داشت: نمی‌دانم مسئولان سازمان لیگ منتظر چه چیزی هستند که اینقدر در اعلام زمان این بازی وقفه ایجاد کردند، شاید منتظر معجزه هستند! اما به آنها می‌گویم اگر می‌خواهند لیگ و جام حذفی روز 20 اردیبهشت‌ماه به پایان برسد، باید این بازی را روز 9 فروردین‌ماه برگزار کنند، در غیر اینصورت مسابقات در زمان اعلام شده به پایان نخواهد رسید.

وی در این خصوص به نکته جالبی هم اشاره کرد: استقلالی‌ها می‌‎گویند به علت اینکه احتمال حضور ملی‌پوشان این تیم برابر کویت وجود دارد، در این روز با سپاهان بازی نمی‌کنند، درحالیکه ممکن است ملی‌پوشان ما هم این شرایط را داشته باشند. ضمن اینکه پیش از برگزاری یک مسابقه، ملی‌پوشان باید در یک تمرین جدی شرکت کنند که ملی‌پوشان استقلال می‌توانند در این تمرین شرکت کنند اما سپاهانی‌ها فرصت حضور در این بازی را ندارند.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مورد بحث محرومیت یک جلسه‌ای تماشاگران استقلال هم گفت: اصولا باید در نخستین مسابقه‌ای که استقلال میزبان است، این محرومیت اعمال شود که آن بازی، دیدار با سپاهان در روز 9 فرودین‌ماه خواهد بود اما من از نوع جریمه و محرومیت تماشاگران استقلال خبر ندارم و در این خصوص هرچه سازمان لیگ بگوید، را می‌پذیریم.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در هفته دوم یازدهمین دوره رقابت های لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه الغرافه به مصاف تیم فوتبال الغرافه خواهد رفت. سپاهان در بازی اول برابر النصر امارات به پیروزی 3 بر صفر دست پیدا کرد.