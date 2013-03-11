شالکه آماده شکست گالاتاسرای/ "هونتلار" غایب بزرگ!

به گزارش خبرگزاری مهر، شالکه در دیدار رفت که به میزبانی گالاتاسرای برگزار شد، با نتیجه یک بر یک مقابل این تیم متوقف شد و به نظر نمی‌رسد کار چندان دشواری مقابل حریف خود در بازی برگشت داشته باشد، هرچند که گالاتاسرای با به خدمت گرفتن بازیکنان شاخصی چون "دیدیه دروگبا" و "وسلی اسنایدر"، خود را به عنوان یکی از مدعیان صعود به مرحله یک چهارم نهایی معرفی کرده است.

شالکه برای این دیدار از آمادگی روحی بسیار بالایی برخوردار است چراکه به تازگی موفق شده تیم دورتموند را در دربی روهر شکست دهد و همین امر سبب ارتقای روحیه بازیکنان این تیم شده است. البته شالکه در همان بازی "کلاس یان هونتلار" را از دست داد. زانوی این بازیکن در برخورد با دروازه‌بان تیم خودی دچار آسیب‌دیدگی شد و این مهاجم هلندی تا چند هفته قادر به همراهی تیم خود نخواهد بود.

"هورست هلدت"، مدیر اجرایی شالکه، در خصوص بازی با گالاتاسرای اظهار داشت: یک پیروزی روحیه‌بخش مقابل دورتموند کسب کرده‌ایم. پیروزی سزاوارانه مقابل قهرمان بوندس لیگا اتفاقی نیست که هر روز روی دهد و این موفقیت به ما برای دیدارهای پیش رو روحیه داده است. گالاتاسرای یک حریف دشوار است اما من اطمیمنان دارم با شکست این تیم قدم بزرگی به سوی مراحل بالاتر برخواهیم داشت.

تیم گالاتاسرای روز جمعه در دیداری خانگی مقابل تیم گنجلربیرلیغی میانه جدولی تن به شکست داد. "فاتح تریم"، سرمربی گالاتاسرای گفت: دوست ندارم چنین نمایشی را مقابل شالکه شاهد باشم.

تیم‌های فوتبال شالکه آلمان و گالاتاسرای ترکیه در دیدار برگشت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا ساعت 23:15 روز سه‌شنبه در ورزشگاه "ولتینس آرنا" برگزار می‌شود.