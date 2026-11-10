به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شفیعی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی و بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار پیام‌های جداگانه درگذشت آرمان مهربان آهنگساز و نوازنده کشورمان را تسلیت گفتند.

پیام تسلیت رئیس حوزه هنری

در متن پیام تسلیت محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی آمده است:

«خبر درگذشت نابهنگام آرمان مهربان، آهنگساز خوش‌قریحه و هنرمند پرتلاش کشورمان، اندوه‌بار و دریغ‌آمیز است. رفتن زودهنگام هنرمندی که هنوز سرشار از شوق آفرینش بود و نغمه‌های بسیاری برای شنیده‌شدن در جان و ذهن داشت، فقدانی تلخ برای خانواده موسیقی ایران و هنر انقلاب اسلامی است.

آرمان مهربان، نامی برازنده برای هنرمندی بود که در موسیقی‌اش عشق، امید و روشنایی موج می‌زد. او دانش و توانایی حرفه‌ای خود را در خدمت باورهایی قرار داده بود که به آنها عشق می‌ورزید؛ از ارادت به ساحت حضرت سیدالشهدا(ع) و روایت حماسه عاشورا تا پاسداشت مجاهدت شهیدان، دلبستگی به ایران و همراهی با رنج‌ها و امیدهای مردم.

در کارنامه پربار او، پوئم‌سمفونی «سرباز» در بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی، جلوه‌ای درخشان از پیوند موسیقی فاخر با روح حماسه و مقاومت است. در «نواحی اشک» می‌توان ارادتش به فرهنگ عاشورا را شنید و در «تهران‌جان» و «هم‌نفس»، مهر او به وطن و مردم را احساس کرد. این گستره از آثار، از هنرمندی حکایت دارد که مضامین دینی، ملی و انقلابی را با زبانی هنرمندانه و برخوردار از ظرفیت‌های متنوع موسیقی روایت می‌کرد. حتی در روایت سوگ و شهادت نیز نگاهش به افق‌های روشن دوخته شده بود؛ گویی موسیقی برای او زبانی برای زنده نگه‌داشتن ایمان و امید به آینده بود.

دریغ که عمر کوتاهش مجال آفرینش‌های بیشتری نداد. از آرمان مهربان، آثاری بر جای مانده که نام و یاد او را در موسیقی این سرزمین زنده نگه خواهد داشت.

درگذشت این هنرمند عزیز را به خانواده گران‌قدر ایشان، دوستان و همراهان هنری و جامعه موسیقی کشور تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.»

پیام تسلیت معاون هنری

مهدی شفیعی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درگذشت آرمان مهربان را تسلیت گفت.

در پیام مهدی شفیعی به این مناسبت آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت نابهنگام آرمان مهربان، آهنگساز خوش‌قریحه و هنرمند پرتلاش موسیقی ایران، موجب تأسف و تأثر عمیق شد.

آرمان مهربان از هنرمندانی بود که موسیقی را فراتر از زیبایی شنیداری، زبانی برای بیان عشق، باور، هویت و خاطره جمعی می‌دانست. او با آفرینش آثاری همچون پوئم‌سمفونی «سرباز»، نشان داد که چگونه می‌توان ظرفیت‌های موسیقی فاخر را در خدمت روایت حماسه‌های ملی و پاسداشت قهرمانان این سرزمین به کار گرفت.

او از جمله هنرمندانی بود که میان هنر و مسئولیت اجتماعی پیوندی معنادار برقرار کرد و کوشید با زبان موسیقی، بخشی از عواطف، آرمان‌ها و حافظه تاریخی جامعه را بازتاب دهد.

اگرچه فقدان این هنرمند جوان، ضایعه‌ای برای خانواده موسیقی کشور است؛ اما نغمه‌هایی که از او به یادگار مانده‌اند، همچنان می‌توانند در حافظه فرهنگی و عاطفی مردم این سرزمین طنین‌انداز باشند.

این ضایعه را به خانواده محترم آن مرحوم، دوستان و همکاران هنری و جامعه موسیقی ایران تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن هنرمند فقید رحمت و مغفرت و برای بازماندگان شکیبایی و سلامت مسئلت دارم.

پیام تسلیت مدیرکل دفتر موسیقی

بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در پیام تسلیت خود نوشته است:

«آرمان مهربان، آهنگساز جوان ایرانی، فراخوان حضرت حق را، فروتنانه پاسخ گفت و به سرای جاودان نغمه ها پیوست.

فرزانه ای که نه تنها بسان سمفونی ای که برای سربازان این سرزمین ساخته بود؛ در زمره سرداران سربه زیر و مهرآیین موسیقی امروز ایران قرار داشت بلکه اورا از نوادری می توان شمرد که در عمر نسبتا کوتاهش، مصداق روشن «زیستن در عرض زندگی» و درک عمیق و مفید روزهای کوتاه حیات بود و بحق، سرمشقی برای آینده سازانی که در ابتدای راه مسئولیت آفرین هنر موسیقی، در منظومه‌ی فرهنگی مردم آزاده این کشورند.

کوچ ناباورانه او را به خانواده سوگوارش و جامعه هنری ایران عزیز، تسلیت گفته و آرامش‌ آن روح آسمانی را از درگاه پروردگار آمرزشگر، مسألت می‌نمایم.»

آرمان مهربان آهنگساز، نوازنده و پژوهشگر موسیقی امروز (دوشنبه ۱۸ آبان) پس از دوره‌ای بیماری در ۵۲ سالگی دار فانی را وداع گفت.