به گزارش خبرنگار مهر، هادی احمدی، صبح سه شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در تماس تلفنی با برنامه روی خط خبر شبکه خبر سیما، پیرامون مطالبات انباشته داروخانه ها از بیمه ها، به گفتگو پرداخت.

سخنگوی انجمن داروسازان ایران، با اشاره به مشکلات نقدینگی داروخانه ها به عنوان حلقه آخر زنجیره تامین دارو، گفت: آخرین پرداختی سازمان تامین اجتماعی به داروخانه های بخش خصوصی، مربوط به اسفند ۱۴۰۴ است و هنوز ۸ ماه بدهی دارند.

وی افزود: با این وضعیت پرداختی بیمه ها، داروخانه ها نمی توانند دارو بخرند؛ زیرا خرید دارو یا نقدی است و یا در بازه یک ماهه انجام می شود. در حالی که برای دریافت مطالبات خود از بیمه ها، باید چند ماه منتظر بمانند.

احمدی با عنوان این مطلب که داروخانه نمی تواند منتظر بماند تا معجزه اتفاق بیافتد، ادامه داد: اگر موسس داروخانه در پرداخت حق بیمه پرسنل خود یک روز تاخیر داشته باشد، تامین اجتماعی ۲ درصد جریمه دیرکرد دریافت می کند. پس چرا مطالبات داروخانه ها را با تاخیر چند ماهه و بدون محاسبه جریمه دیرکرد پرداخت می کند.

وی با اشاره به ماده ۳۸ الحاقی ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ شورای عالی بیمه، گفت: طبق مصوبه شورای عالی بیمه که سازمان تامین اجتماعی هم عضو این شورا است، بیمه ها باید از ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به اصلاح فرمت قرارداد با داروخانه ها اقدام می کردند که سازمان تامین اجتماعی هنوز این کار را انجام نداده است.

در همین حال، داریوش کریمی ، معاون برنامه ریزی، مالی و پشتیانی سازمان تامین اجتماعی که در استودیو شبکه خبر حضور داشت، در پاسخ به گلایه های سخنگوی انجمن داروسازان ایران در ارتباط با تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها، گفت: قرار است ظرف هفته آینده های آینده با همکاری بانک مرکزی، بخشی از مطالبات داروخانه ها به صورت نقدی پرداخت شود.