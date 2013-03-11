حقيقت جويي و مطالبه واقعيات سبب تقويت رسانه ها مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کوثری ظهر دوشنبه در همایش هم اندیشی رسانه ها و دانشگاه که در محل دانشگاه آزاد اسلامي واحد شیروان برگزار شد، افزود: پیامبر عظیم الشان اسلام، بزرگ پرچمدار اصحاب رسانه محسوب مي شود و اهالي رسانه مي بايست با تاسي از پيامبر خاتم(ص) دنباله رو حقيقت باشند.

وي اظهار داشت: رسانه ها و مطبوعات باید الگویي قوی برای همه افراد جامعه باشند و نبايد اجازه دهند جهت گيري هاي خاص آنها را از بيان حقايق باز دارد.

حجت الاسلام كوثري در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از رسانه ها و جراید استاني در خصوص عدم پوشش خطبه های اجتماعی نمازجمعه شیروان، عنوان كرد: متاسفانه رسانه هاي خراسان شمالي از خطبه های نماز جمعه، فقط قسمت های دلخواه و مخصوصا مطالب سیاسی را منعکس می كنند كه لازم است در اين زمينه تجديد نظر صورت گيرد.

وي با بیان اینکه اصحاب رسانه باید واقعیات را انعکاس دهند، افزود: حقيقت طلبي و مطالبه واقعيات جامعه سبب تقويت رسانه ها خواهد شد و اگر مردم به دنبال حقایق باشند، به يقين اصحاب رسانه نيز تقویت می شوند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شیروان نیز در این مراسم گفت: رسانه ها و مطبوعات فراهم آورنده دانش و شکل دهنده ارزش ها هستند و مردم نيز همواره از آنها تاثیر مي گيرند.

فریمان ابراهیم زاده افزود: اهمیت وظیفه آموزشی وسایل ارتباطی در جوامع معاصر، به حدی است که بعضی از جامعه شناسان برای مطبوعات و رسانه ها نقش آموزش موازی یا آموزش دائمی را قائل هستند.

وی با بیان اینکه امروزه نقش بی دلیل رسانه ها و مطبوعات در شکل دهی و هدایت افکار عمومی و جریان سازی رویدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... بر هیچ کس پوشیده نیست، تصريح كرد: شاید تا چندی پیش محوری ترین نقشی که برای رسانه ها و مطبوعات متصور مي شد، صرفا اطلاع رسانی از رویدادهای عینی و واقعی بود، اما در حال حاضر رسانه ها و مطبوعات به عنوان یک ابزار و امکان اطلاع رسانی محض به مرور خود را به یک ابزار هدایت گر جریانات سیاسی، اجتماعی، و بحران زا و یا بلعکس بحران کاه بدل كرده اند.

ابراهیم زاده با بيان اينكه با مروری بر حوادث اخیر بین الملی و منطقه ای مي توان این ادعا را به خوبی تبیین کرد، اظهار داشت: در جريان تحولاتی که با یک نگاه سطحی و گذرا از دید مردم، ریشه در اراده و خواست حاکمان دارد، با یک نگاه رسانه ای و حرفه ای می توان به خوبی دریافت که منشاء بسیاری از اين تحولات در بستر رسانه ها است.

وی همچنين با انتقاد از عدم حضور برخی از مدیران مطبوعات و خبرگزاری های استان در این همایش گفت: متاسفانه در استان نگرش ها به صورت جزیره ای است اما ما در شیروان چنین دیدگاهی را به هیچ وجه نداریم و پیشرفت و توسعه استان و شیروان مهمترین دغدغه ماست.

رئیس دانشگاه آزاد شیروان تصريح كرد: رسانه ها و مطبوعات بايد با عملكرد خود این امکان را فراهم سازند كه جوانان و نوجوانان به هویت اصیل فرهنگی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی خویش پی برند.

